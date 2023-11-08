«Тольяттиазот» помог открыть в городе спортивную площадку

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Сотрудники «Тольяттиазота» приняли участие в торжественном открытии спортивной площадки для игры в настольный теннис в Комсомольском районе Тольятти. Реализация проекта территориального органа самоуправления (ТОС) №1 стала возможна благодаря поддержке предприятия в рамках конкурса «Химия добра».

Инициатива общественников, направленная на пропаганду здорового образа жизни, получила грант предприятия в мае этого года. В рамках проекта демонтировали старое изношенное оборудование, благоустроили площадку, а затем установили два теннисных стола, предназначенных для использования на улице.

Универсальная площадка готова принимать спортсменов всех возрастов в любое время года. Первыми игроками стали местные жители, которые устроили турнир среди команд взрослых и детей. На праздничном открытии пространства для занятий спортом также была организована развлекательная программа.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ»:

С помощью конкурса «Химия добра» ТОАЗ поддерживает значимые идеи жителей Самарской области, касающиеся культуры, образования и спорта. Чтобы сделать спорт доступным, мы должны создавать в городе соответствующую инфраструктуру. Кроме того, необходимо обеспечить непрерывность тренировочного процесса. Дворовая теннисная площадка поможет в решении этих задач. Надеемся, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы.