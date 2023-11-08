«Тольяттиазот» помог открыть в городе спортивную площадку

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
В Челно-Вершинском районе горели баня и сено
В Челно-Вершинском районе горели баня и сено
Российские компании начали переносить производство из Турции в Китай
Российские компании начали переносить производство из Турции в Китай
Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров
Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров
россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
Россияне доверяют врачам, но предпочитают перепроверять диагнозы
Самарца будут судить за двадцатилетней давности убийство электроплитой
Самарца будут судить за двадцатилетней давности убийство электроплитой
Судебные приставы добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района облагородили
Судебные приставы добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района облагородили
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада стадиона "Чайка"
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада стадиона "Чайка"
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
-0.62
EUR 98.79
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Тольяттиазот» помог открыть в городе спортивную площадку

8 ноября 2023 09:51
159
«Тольяттиазот» помог открыть в городе спортивную площадку

Сотрудники «Тольяттиазота» приняли участие в торжественном открытии спортивной площадки для игры в настольный теннис в Комсомольском районе Тольятти. Реализация проекта территориального органа самоуправления (ТОС) №1 стала возможна благодаря поддержке предприятия в рамках конкурса «Химия добра».

Инициатива общественников, направленная на пропаганду здорового образа жизни, получила грант предприятия в мае этого года. В рамках проекта демонтировали старое изношенное оборудование, благоустроили площадку, а затем установили два теннисных стола, предназначенных для использования на улице.

Универсальная площадка готова принимать спортсменов всех возрастов в любое время года. Первыми игроками стали местные жители, которые устроили турнир среди команд взрослых и детей. На праздничном открытии пространства для занятий спортом также была организована развлекательная программа.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ»:

С помощью конкурса «Химия добра» ТОАЗ поддерживает значимые идеи жителей Самарской области, касающиеся культуры, образования и спорта. Чтобы сделать спорт доступным, мы должны создавать в городе соответствующую инфраструктуру. Кроме того, необходимо обеспечить непрерывность тренировочного процесса. Дворовая теннисная площадка поможет в решении этих задач. Надеемся, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы.  

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.
7 ноября 2023  21:36
7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ
425
Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.
7 ноября 2023  20:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
527
Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой обсудили возможность открытия в Самаре отделения посольства Республики Беларусь. 
7 ноября 2023  18:58
В Самаре 7 ноября Губернатор Дмитрий Азаров и Посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективы сотрудничества
1049
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
857
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
821
Весь список