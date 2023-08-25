Тольяттиазот получил сертификат качества и паспорт безопасности выпускаемой продукции

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«Тольяттиазот» получил ряд документов, подтверждающих качество и безопасность выпускаемой продукции — свидетельство соответствия системы добровольной сертификации и паспорт безопасности. Документы выданы органом по сертификации ООО «Эксперт-С».

По результатам комплексной оценки, проведенной по схеме госрегулирования, сертификацию прошли две марки: карбамидоформальдегидный концентрат (КФК) и его усовершенствованная версия КФК-85/У. Срок действия сертификата — 3 года.

Паспорт безопасности на улучшенную версию КФК предприятие получило впервые. Удостоверение, содержащее подробную информацию о веществе, гарантирует потребителю безопасность применения и хранения. Для актуализации данных в условиях меняющегося законодательства паспорт на стандартную марку КФК был обновлен.

Карбамидоформальдегидный концентрат имеет широкую сферу применения. В основном он используется в качестве компонента для синтетических клеящих смол. На химических предприятиях КФК является еще и средством для увеличения прочности и снижения слеживаемости минеральных удобрений.

Евгений Митин, руководитель управления по менеджменту качества ПАО «ТОАЗ»:

Стратегия развития «Тольяттиазота» направлена на конкурентоспособность и налаживание долгосрочных отношений с клиентами. КФК не подлежит обязательной сертификации, но мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому приняли решение добровольно пройти эту процедуру. ТОАЗ уже получил такие документы на аммиак, аммиачную воду и карбамид. Наличие сертификата и паспорта безопасности позволяет говорить о том, что вся наша продукция и состояние производства соответствуют международным требованиям и стандартам.