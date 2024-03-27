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СПК имени Куйбышева в Кинельском районе с господдержкой наращивает производство

27 марта 2024 14:42
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В этом году предприятие отмечает 95-летие со дня основания. Основная деятельность - производство молока.

Почти 9 тысяч килограммов молока на одну фуражную корову. Таков результат работы одного из старейших хозяйств региона из Кинельского района - СПК (колхоз) имени Куйбышева. В этом году предприятие отмечает 95-летие со дня основания. Основная деятельность - производство молока. Дополнительно в хозяйстве занимаются растениеводством и реализацией мясной продукции.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства, поскольку эта подотрасль АПК не только обеспечивает жителей качественными местными продуктами питания, но и создает круглогодичные рабочие места на сельских территориях.  «Развивать собственное животноводство просто необходимо – это вопрос продовольственной безопасности, - отмечал ранее Губернатор. – Животноводство в сельском хозяйстве – это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан».

В 2023 году хозяйство получило господдержку на сумму 48 миллионов рублей. Субсидии от государства помогают обновлять оборудование и помещения для содержания животных. Так, например, внедрено четыре программы для управления фермой, для животных разработано 12 рационов (для каждой возрастной группы) и пр. В результате в хозяйстве получили ощутимый прирост в производстве.

«Общее поголовье сейчас около 2350, идет растел. Коров в стаде 850, на 120 голов больше, чем в прошлом году. Более 10 лет мы работали над этим. Пытались и покупать скот, и сексированным семенем пользовались – поголовье не прирастало. На этот раз смогли так построить работу, что переломили многолетнюю тенденцию. А по надоям у нас стабильный прирост: было 7533 кг молока на одну фуражную голову в год, стало 8846 кг», – рассказала главный зоотехник Юлия Зацепина.

 «В районе 10 сельскохозяйственных предприятий и 45 фермерских хозяйств. За 2023 год произвели 32,6 тыс. тонн молока и 17,2 тыс. тонн скота в живом весе и вошли в тройку лидеров в области. Но мы не достигли бы этих результатов, не имея такую мощную господдержку, какая оказывается сейчас. По разным направлениям мы получили 380 млн рублей субсидий», - подчеркнула главный зоотехник Кинельского района Антонина Панова.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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