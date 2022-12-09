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Опрос проводился среди 2 700 абонентов билайн, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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Специалисты билайна выяснили, на чем экономят осенью 2022 года

9 декабря 2022 14:10
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Опрос проводился среди 2 700 абонентов билайн, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Оператор билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» провел онлайн-опрос среди абонентов1 в возрасте от 18 до 65 лет2, чтобы выяснить какие изменения потерпела потребительская корзина этой осенью. Опрос проводился среди 2 700 абонентов билайн, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

По сравнению с началом 2022 года опрашиваемые стали чаще позволять себе приобретать товары и услуги: на 14% снизилась доля респондентов, которые еще весной отказывались от покупки бытовой техники, на 8% ремонтно-строительных материалов, на 7% одежды и обуви, на 6% автомобилей и недвижимости, мебели и 5% в индустрии развлечений. При этом респонденты отдают предпочтения более бюджетным вариантам техники, строительных материалов и развлечений.

Обратная тенденция наблюдается в отношении к продуктам питания и средствам личной гигиены: осенью люди реже выбирали более дешевые продукты и бытовую химию, по сравнению с весной.

Растет доля респондентов, отмечающих отсутствие изменений в их отношении к приобретению техники (39% весной, 48% осенью), продуктов питания (50% весной, 56% осенью) и средств личной гигиены (47% весной и 51% осенью). Но необходимо также отметить растущий тренд покупок впрок по некоторым категориям. Все больше россиян относятся к покупкам более вдумчиво - продолжают покупать одежду и обувь на будущее, в апреле о таких покупках сообщили 5% респондентов, а в октябре - 8%.

Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" позволяет решать различные бизнес –задачи: тестирование гипотез, анализ потребительского поведения, оценка качества креатива и эффективности рекламных кампаний1. В апреле 2023 года будет проведена следующая волна исследования потребительского поведения.

1 Оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

2 Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

3 В рамках оказания услуги сведения о местонахождении пользователей не передаются и анализ осуществляется при условии наличия согласия на обработку данных.

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