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Совместный проект АВТОВАЗа и ГК «АТС» стал лидером автомобильного рынка России

14 января 2022 12:53
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Совместный проект АВТОВАЗа и ГК «АТС» стал лидером автомобильного рынка России

Битопливный автомобиль LADA Vesta CNG, выпускаемый совместно с резидентом технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС», стал лидером на российском автомобильном рынке.

По данным итогового отчета крупнейшего отечественного производителя легковых авто АО «АВТОВАЗ» по показателям 2021 года, LADA Vesta уверенно заняла первую строчку в топе самым популярных автомобилей, производимых в России. Продажи модели выросли на 6% по сравнению с прошлогодним показателем. В 2021 году россияне купили 113 698 автомобилей Vesta, причем 2919 из них пришлись на версию Vesta CNG. Это единственный серийный легковой автомобиль на компримированном газе, выпускаемый в нашей стране. Производство битопливного универсала, совместно с АВТОВАЗом, налажено на производстве ГК «АТС».

Объем продаж Vesta CNG увеличился в рекордные 1,65 раза. Кроме того, к концу 2022 года LADA рассмотрит запуск нового Largus CNG. Решение по выводу новой модели будет в том числе принято в зависимости от планов по долгосрочному продлению государственных субсидий на автомобили CNG, предлагающие «зеленые» технологии. Универсал встанет на конвейер ГК «АТС» в Тольятти.

Теги: Автоваз

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