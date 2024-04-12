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АвтоВАЗ сократил моторную линейку Lada Vesta, из прайс-листов на официальном сайте Lada исчез 90-сильный мотор 1.6. На это 12 апреля обратил внимание «Журнал Авто.ру».

Теперь базовым двигателем стал 106-сильный агрегат объемом 1,6 литра, а минимальная стоимость Vesta увеличилась минимум на 220 тыс. рублей. Отмечается, что при этом на базовую версию седана компания ввела прямую скидку в 220 тыс. рублей до конца апреля, поэтому 106-сильную Vesta теперь можно купить по цене 90-сильной — за 1,24 млн рублей.

Таким образом, для Lada Vesta доступны два силовых агрегата — 106-сильный в связке с механической коробкой и двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 л. с., который работает с вариатором.

Также были пересмотрены комплектации: начальная версия Comfort лишилась подушек безопасности, появилось водительское кресло с регулировками по высоте, а двигатель теперь откалиброван под «Евро-5». Такая машина подешевела на 50 тыс. рублей (1,46 млн рублей).

Кроме того, из прайс-листов просто убрали упоминание самой доступной версии универсала, из-за чего «входная» цена Vesta SW выросла до 1,64 млн рублей, а кросс-универсал подорожал до 1,85 млн рублей, пишут "Известия".