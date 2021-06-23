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Сотрудники «ОДК-Кузнецов» провели флешмоб в память о генеральном конструкторе предприятия Николае Кузнецове

23 июня 2021 19:03
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Сто десять молодых специалистов предприятия на площади Славы подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Дмитриевича Кузнецова.

В день 110-летия со дня рождения генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова сотрудники ПАО «ОДК-Кузнецов» провели флешмоб в память о генеральном конструкторе самарского предприятия.

23 июня представители самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК Ростех) стали участниками памятной акции, приуроченной 110-летию со дня рождения генерального конструктора Н.Д. Кузнецова, под руководством которого были созданы 57 моделей авиационных, ракетных и индустриальных двигателей марки «НК». Инициатором акции выступил Совет молодежи «ОДК-Кузнецов».   

Ровно в 15:00 по местному времени сто десять молодых специалистов двигателестроительного предприятия на одной из главных площадей города — площади Славы — подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Дмитриевича Кузнецова, а затем синхронно перевернули их другой стороной, выстроив изображения в логотип компании, названной в честь генерального конструктора. Съемку памятного флешмоба с неба вел беспилотный летательный аппарат, оборудованный фото- и видеоаппаратурой.

«Для каждого, кто причастен к двигателестроению, с именем Николая Кузнецова ассоциируется целая эпоха. Он создатель уникальной школы, и наша глобальная задача сегодня, сохраняя традиции, развивать и приумножать его наследие. В опытно-конструкторском бюро мы делаем ставку на молодежь, у нас много перспективных специалистов и руководителей, - отметил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Эта акция в день рождения Николая Дмитриевича символизирует связь поколений и показывает глубокое уважение нашей молодежи к великому человеку, дело которого им предстоит продолжать». 

Под руководством Н.Д. Кузнецова с 1949 по 1994 годы на самарской земле было разработано и воплощено в жизнь 57 моделей двигателей марки «НК» - аббревиатура имени создателя. Большая часть стратегического авиапарка страны оснащена двигателями производства самарского предприятия; двигатели Н.Д. Кузнецова работают в составе газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях страны, ведется конструкторское сопровождение легендарного НК-33А для легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в».

Это лишь одно из череды мемориальных мероприятий, посвященных юбилею генконструктора. 23 июня в библиотеке №35 пос. Управленческий состоялась презентация туристического маршрута памяти Николая Кузнецова с участием учащихся школ района, организованный волонтерским отрядом «Ты не один», помощь в подборе материалов для которого оказало «ОДК-Кузнецов». В музее «Самара Космическая» открылась экспозиция, рассказывающая о Николае Дмитриевиче, которая будет действовать в течение всего юбилейного года. 23 июня начала работу Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигателестроения» в Самарском университете. 24 июня состоится заливка первого куба бетона в основание нового здания Центра конструкторских разработок и научных исследований ПАО «ОДК-Кузнецов» в п. Управленческий.

 

Теги: провели флешмоб ОДК-Кузнецов

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