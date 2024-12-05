Соколов: АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год

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АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год, несмотря на замедление продаж на российском авторынке, заявил глава компании Максим Соколов на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Необходимый запас компонентов, агрегатов и узлов находится на заводе, из них сделают автомобили. "Мало что может помешать этим планам", – отметил Соколов.

Между тем АвтоВАЗ не ожидает взрывного спроса на автомобили в декабре. Обычно спрос растет в ноябре и декабре, но в этом году ноябрьские показатели оказались хуже октябрьских. Таким образом, запасы автомобилей в дилерской сети и на складе увеличились. "Необходимо принимать точечные, лучше – системные меры по поддержке спроса, чтобы компенсировать этот дисбаланс на рынке", – подчеркнул Соколов в интервью ТАСС.

АвтоВАЗ готов выполнить производственный план на 2025 год, то есть выпустить 500 тысяч автомобилей при росте спроса. Однако в случае ухудшения макроэкономических показателей и снижения спроса компания изменит план, чтобы не допустить перепроизводства, пояснил Соколов.

В 2024 году АвтоВАЗ намерн выпустить 500 тысяч автомобилей, пишет Смотрим.