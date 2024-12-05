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Соколов: АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год

5 декабря 2024 10:50
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Соколов: АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год

АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год, несмотря на замедление продаж на российском авторынке, заявил глава компании Максим Соколов на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Необходимый запас компонентов, агрегатов и узлов находится на заводе, из них сделают автомобили. "Мало что может помешать этим планам", – отметил Соколов.

Между тем АвтоВАЗ не ожидает взрывного спроса на автомобили в декабре. Обычно спрос растет в ноябре и декабре, но в этом году ноябрьские показатели оказались хуже октябрьских. Таким образом, запасы автомобилей в дилерской сети и на складе увеличились. "Необходимо принимать точечные, лучше – системные меры по поддержке спроса, чтобы компенсировать этот дисбаланс на рынке", – подчеркнул Соколов в интервью ТАСС.

АвтоВАЗ готов выполнить производственный план на 2025 год, то есть выпустить 500 тысяч автомобилей при росте спроса. Однако в случае ухудшения макроэкономических показателей и снижения спроса компания изменит план, чтобы не допустить перепроизводства, пояснил Соколов.

В 2024 году АвтоВАЗ намерн выпустить 500 тысяч автомобилей, пишет Смотрим.

Теги: Автоваз

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