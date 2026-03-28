В регионе проходит чемпионат России по дартсу

Тольяттинский легкоатлетический манеж принимает чемпионат и весеннее первенство России по дартсу.

Участники соревнований - сильнейшие спортсмены страны, около 250 человек в первенстве и 450 человек в чемпионате.

Турнир проводится в одиночном и парном разряде, в миксте, а также в командных соревнованиях.

Сегодня состоялось торжественная церемония открытия соревнований, в которой приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент Федерации дартс России Александр Белов.

Они вручили награды лучшим игрокам прошлого сезона, знаки и удостоверения мастеров спорта. Благодарностью министерства спорта Самарской области отмечена областная Федерация дартс.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО