Я нашел ошибку
Главные новости:
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.
Пожарные Сызрани отработали навыки ликвидации ЧС в ФОКе
Тольяттинский легкоатлетический манеж принимает чемпионат и весеннее первенство России по дартсу.
В регионе проходит чемпионат России по дартсу
На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.
Эксперт: как проверить свежесть рыбы
27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя.
В Самаре на перекрестке столкнулись питбайк и автомобиль, госпитализированы 15-летний водитель питбайка и его пассажир
Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке.
С 29 марта теплоходы «ОМ» начнут работу на маршруте «Самара – Рождествено»
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев ограничат по ночам в связи с ремонтом трамвайных путей
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев в Самаре ограничат по ночам
2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона».
Инь и Ян: выставка в СОУНБ раскроет другую сторону реальности
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инь и Ян: выставка в СОУНБ раскроет другую сторону реальности

256
2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона».

2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона». Академик РАХ представит живопись, графику, коллажи, рельефы, контррельефы, ассамбляжи и инсталляции, посвящённые грёзам о других мирах, сообщает пресс-служба СОУНБ.  (12+)

Полотна художницы посредством смелых и неожиданных решений, эклектики стилей и жанров демонстрируют идею о том, что всё в природе имеет две стороны: Хаос и Порядок, Добро и Зло, Инь и Ян. Через творческие образы иных реальностей человеку проще увидеть духовный ландшафт привычного мира под другим углом.

«То, что изображает Болотских на холсте или бумаге, не всегда можно назвать привычным словом "картина", иногда её произведения напоминают фрески в храме, иногда – иконы, но по своей образной сути и стилистике это видения», – так характеризует творчество Елены российский художественный критик, искусствовед и поэт Вильям Мейланд.

Насыщенная творческая биография Елены Болотских включает в себя более 200 выставок, среди которых – персональные экспозиции во многих странах мира. Более 40 лет Елена Болотских преподает, причём обучала студентов теории и практике изобразительного искусства не только в России, но и в Норвегии, Франции, Литве, США. Елена Болотских –выдающийся мастер и куратор с международным признанием: на её счету более 150 экспозиционных проектов, благодаря которым публика получила возможность кардинально расширить представления о современном изобразительном искусстве. Работы художницы находятся в музеях, галереях, различных экспозиционных локациях и частных коллекциях России, Европы, Азии и США. 

Экспозиция «Иная сторона» станет подарком любому эстету и будет интересна всем, кто не ждёт от жизни простых ответов на вечные вопросы, кто всегда находится в поиске необычного, необъятного и непостижимого.

Выставка будет открыта со 2 по 30 апреля.

2 апреля 2026 года в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход на открытие свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026, 19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального... Общество
91
27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя.
28 марта 2026, 16:26
В Самаре на перекрестке столкнулись питбайк и автомобиль, госпитализированы 15-летний водитель питбайка и его пассажир
27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя. Происшествия
464
Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке.
28 марта 2026, 16:19
С 29 марта теплоходы «ОМ» начнут работу на маршруте «Самара – Рождествено»
Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в... Общество
242
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
1510
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
671
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
595
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
506
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
550
Весь список