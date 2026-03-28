Инь и Ян: выставка в СОУНБ раскроет другую сторону реальности

2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона». Академик РАХ представит живопись, графику, коллажи, рельефы, контррельефы, ассамбляжи и инсталляции, посвящённые грёзам о других мирах, сообщает пресс-служба СОУНБ. (12+)

Полотна художницы посредством смелых и неожиданных решений, эклектики стилей и жанров демонстрируют идею о том, что всё в природе имеет две стороны: Хаос и Порядок, Добро и Зло, Инь и Ян. Через творческие образы иных реальностей человеку проще увидеть духовный ландшафт привычного мира под другим углом.

«То, что изображает Болотских на холсте или бумаге, не всегда можно назвать привычным словом "картина", иногда её произведения напоминают фрески в храме, иногда – иконы, но по своей образной сути и стилистике это видения», – так характеризует творчество Елены российский художественный критик, искусствовед и поэт Вильям Мейланд.

Насыщенная творческая биография Елены Болотских включает в себя более 200 выставок, среди которых – персональные экспозиции во многих странах мира. Более 40 лет Елена Болотских преподает, причём обучала студентов теории и практике изобразительного искусства не только в России, но и в Норвегии, Франции, Литве, США. Елена Болотских –выдающийся мастер и куратор с международным признанием: на её счету более 150 экспозиционных проектов, благодаря которым публика получила возможность кардинально расширить представления о современном изобразительном искусстве. Работы художницы находятся в музеях, галереях, различных экспозиционных локациях и частных коллекциях России, Европы, Азии и США.

Экспозиция «Иная сторона» станет подарком любому эстету и будет интересна всем, кто не ждёт от жизни простых ответов на вечные вопросы, кто всегда находится в поиске необычного, необъятного и непостижимого.

Выставка будет открыта со 2 по 30 апреля.

2 апреля 2026 года в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход на открытие свободный!

Фото: пресс-служба СОУНБ