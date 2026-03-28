Эксперт: как проверить свежесть рыбы

Я нашел ошибку
Главные новости:
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.
Тольяттинский легкоатлетический манеж принимает чемпионат и весеннее первенство России по дартсу.
На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.
27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя.
Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке.
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев ограничат по ночам в связи с ремонтом трамвайных путей
2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

231
Выбор охлажденной рыбы — это процесс, к которому стоит подходить тщательно: есть риск приобрести несвежий продукт и обнаружить это только дома. На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, «Газете.Ru» рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.

Прежде всего важно оценить условия хранения рыбы в магазине. Желательно, чтобы слой льда был достаточно объемным, а тушки лежали свободно и не были плотно прижаты друг к другу.

При покупке филе стоит обратить внимание на срезы: они не должны выглядеть заветренными или подсохшими. Если выбираете целую тушку, важно, чтобы на ней не было заломов и повреждений — хвост должен оставаться ровным, а чешуя плотно прилегать к телу. Поверхность рыбы при этом не должна быть сухой.

«Многие покупатели ошибочно считают слизь на рыбе признаком ее плохого качества. На самом деле это естественный защитный слой, который некоторое время сохраняется после вылова. У хорошей рыбы он будет прозрачным, без неприятного запаха», — объясняет эксперт.

Стоит обратить внимание на глаза и жабры. Глаза у свежей рыбы должны быть прозрачными и ясными. Красноватый отлив допустим только у глубоководных рыб, например, морских окуней. У них при вылове могут повредиться сосуды в глазах из-за резкой перемены давления.

Жабры должны быть ярко-красными или розовыми. Потемневшие или, наоборот, белесые обычно свидетельствуют о том, что рыба была выловлена достаточно давно.

Можно провести простой тест на упругость. Если слегка надавить на тушку рядом со спинным плавником, у свежей рыбы ямка от пальца быстро исчезает. Если же мякоть остается мягкой и вмятина не выравнивается, продукт может быть размороженным или уже начал портиться.

Когда рыба визуально соответствует всем перечисленным характеристикам, то необходимо оценить ее запах. Он должен быть не слишком сильный, морской. Ярко выраженный рыбный или аммиачный аромат возникает, когда начинается процесс распада белков, иными словами, если продукт начал портиться.

«После покупки охлажденную рыбу лучше готовить как можно быстрее — оптимально в течение суток. До приготовления ее следует хранить в самой холодной зоне холодильника, обычно на нижней полке, при температуре около 0…+2 °C. Если планируется готовить рыбу позже, лучше сразу поместить ее в морозильную камеру, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта», — напоминает Гиль.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
1510
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
671
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
595
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
506
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
550
Весь список