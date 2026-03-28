Эксперт: как проверить свежесть рыбы

Выбор охлажденной рыбы — это процесс, к которому стоит подходить тщательно: есть риск приобрести несвежий продукт и обнаружить это только дома. На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, «Газете.Ru» рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.

Прежде всего важно оценить условия хранения рыбы в магазине. Желательно, чтобы слой льда был достаточно объемным, а тушки лежали свободно и не были плотно прижаты друг к другу.

При покупке филе стоит обратить внимание на срезы: они не должны выглядеть заветренными или подсохшими. Если выбираете целую тушку, важно, чтобы на ней не было заломов и повреждений — хвост должен оставаться ровным, а чешуя плотно прилегать к телу. Поверхность рыбы при этом не должна быть сухой.

«Многие покупатели ошибочно считают слизь на рыбе признаком ее плохого качества. На самом деле это естественный защитный слой, который некоторое время сохраняется после вылова. У хорошей рыбы он будет прозрачным, без неприятного запаха», — объясняет эксперт.

Стоит обратить внимание на глаза и жабры. Глаза у свежей рыбы должны быть прозрачными и ясными. Красноватый отлив допустим только у глубоководных рыб, например, морских окуней. У них при вылове могут повредиться сосуды в глазах из-за резкой перемены давления.

Жабры должны быть ярко-красными или розовыми. Потемневшие или, наоборот, белесые обычно свидетельствуют о том, что рыба была выловлена достаточно давно.

Можно провести простой тест на упругость. Если слегка надавить на тушку рядом со спинным плавником, у свежей рыбы ямка от пальца быстро исчезает. Если же мякоть остается мягкой и вмятина не выравнивается, продукт может быть размороженным или уже начал портиться.

Когда рыба визуально соответствует всем перечисленным характеристикам, то необходимо оценить ее запах. Он должен быть не слишком сильный, морской. Ярко выраженный рыбный или аммиачный аромат возникает, когда начинается процесс распада белков, иными словами, если продукт начал портиться.

«После покупки охлажденную рыбу лучше готовить как можно быстрее — оптимально в течение суток. До приготовления ее следует хранить в самой холодной зоне холодильника, обычно на нижней полке, при температуре около 0…+2 °C. Если планируется готовить рыбу позже, лучше сразу поместить ее в морозильную камеру, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта», — напоминает Гиль.

Фото: pxhere.com