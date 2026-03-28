27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.
Пожарные Сызрани отработали навыки ликвидации ЧС в ФОКе
Тольяттинский легкоатлетический манеж принимает чемпионат и весеннее первенство России по дартсу.
В регионе проходит чемпионат России по дартсу
На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.
Эксперт: как проверить свежесть рыбы
27 марта на одном из перекрёстков Самары произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка под управлением 15-летнего водителя.
В Самаре на перекрестке столкнулись питбайк и автомобиль, госпитализированы 15-летний водитель питбайка и его пассажир
Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол «Портовый-13» выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке.
С 29 марта теплоходы «ОМ» начнут работу на маршруте «Самара – Рождествено»
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев ограничат по ночам в связи с ремонтом трамвайных путей
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев в Самаре ограничат по ночам
2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» СОУНБ начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона».
Инь и Ян: выставка в СОУНБ раскроет другую сторону реальности
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев в Самаре ограничат по ночам

Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев ограничат по ночам в связи с ремонтом трамвайных путей

В ночь с 27 на 28 марта в Самаре стартует ремонт трамвайных путей на перекрестках. Первым в работу специалисты возьмут перекресток проспекта Ленина с улицей Челюскинцев. Трамвайную линию закроют с 22:00 27 марта до 05:00 28 марта.

 Утром движение трамваев продолжится без изменений, и так будет в течение всего периода ремонта. Его планируется завершить за шесть ночных смен. Для проезда автотранспорта перекресток будет недоступен начиная со старта и вплоть до окончания работ.

«Трамвайная линия, проходящая по проспекту Ленина, считается важной транспортной артерией, соединяющей центр города с отдаленными районами. Она проходит через транспортные узлы и обслуживает ключевые городские маршруты №№ 4, 5, 18, 20, 20к, 22 и 23. Поэтому по результатам мониторинга состояния трамвайных путей приняли решение отремонтировать их в этом году на двух перекрестках — с улицами Челюскинцев и Осипенко», – отметил директор Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров.

Обращаем внимание автомобилистов и пассажиров общественного транспорта: по выходным на всех перекрестках, которые возьмут в ремонт, работы будут начинаться раньше — с 20:00. С этого времени движение по участкам линий, где организуют обновление трамвайного полотна, будут приостанавливать, а утром — возобновлять. Для локаций, где перекрестки широкие, рассматривается возможность лишь частичного ограничения движения автотранспорта через такие переезды.

На всех перекрестках выполнят вскрышные работы, уберут старую рельсошпальную решетку, подготовят новое щебеночное основание, последовательно заменят верхнее строение пути: уложат новые рельсы и бетонные шпалы, а также железобетонные плиты. Это позволит обеспечить плавность хода трамваев и удобство переезда автомобилей через рельсы, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:  МП г.о. Самара "ТТУ"

Новости по теме
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
Весь список