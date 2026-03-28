Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев в Самаре ограничат по ночам

В ночь с 27 на 28 марта в Самаре стартует ремонт трамвайных путей на перекрестках. Первым в работу специалисты возьмут перекресток проспекта Ленина с улицей Челюскинцев. Трамвайную линию закроют с 22:00 27 марта до 05:00 28 марта.



Утром движение трамваев продолжится без изменений, и так будет в течение всего периода ремонта. Его планируется завершить за шесть ночных смен. Для проезда автотранспорта перекресток будет недоступен начиная со старта и вплоть до окончания работ.



«Трамвайная линия, проходящая по проспекту Ленина, считается важной транспортной артерией, соединяющей центр города с отдаленными районами. Она проходит через транспортные узлы и обслуживает ключевые городские маршруты №№ 4, 5, 18, 20, 20к, 22 и 23. Поэтому по результатам мониторинга состояния трамвайных путей приняли решение отремонтировать их в этом году на двух перекрестках — с улицами Челюскинцев и Осипенко», – отметил директор Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров.

Обращаем внимание автомобилистов и пассажиров общественного транспорта: по выходным на всех перекрестках, которые возьмут в ремонт, работы будут начинаться раньше — с 20:00. С этого времени движение по участкам линий, где организуют обновление трамвайного полотна, будут приостанавливать, а утром — возобновлять. Для локаций, где перекрестки широкие, рассматривается возможность лишь частичного ограничения движения автотранспорта через такие переезды.



На всех перекрестках выполнят вскрышные работы, уберут старую рельсошпальную решетку, подготовят новое щебеночное основание, последовательно заменят верхнее строение пути: уложат новые рельсы и бетонные шпалы, а также железобетонные плиты. Это позволит обеспечить плавность хода трамваев и удобство переезда автомобилей через рельсы, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: МП г.о. Самара "ТТУ"