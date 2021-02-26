Сказки на полку: самарские нефтепереработчики пополнили библиотеку школы-интерната №115

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Ребята получили новую детскую литературу от Куйбышевского НПЗ.

В самарской школе-интернате №115 учатся 305 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Складывать буквы в слова такие дети начинает чуть позже своих ровесников. Зато, научившись, искренне влюбляются в чтение – особенно, волшебных сказок. Книжный фонд школьной библиотеки обновляется нечасто, и сотрудники Куйбышевского НПЗ решили помочь заполнить полки интересной, красочной литературой. Заводчане подарили детям книги и журналы, закупленные в рамках акции книгодарения, проходящей в Самарской губернии среди дочерних предприятий НК «Роснефть». А чтобы у ребят стало еще больше сказок, заводчане самостоятельно приобрели несколько коробок книг на личные средства..

Школа-интернат №115 – не первое учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказавшееся в центре внимания коллектива КНПЗ. Ранее заводчане собрали и подарили коллекцию книжек школе-интернату №111.