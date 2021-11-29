Сервис билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
В Самарской области ожидается усиление ветра
В Великом Устюге детские группы не пустят в вотчину Деда Мороза
В Великом Устюге детские группы не пустят в вотчину Деда Мороза
В составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха и мост через реку Таловка.
К образовательному центру поселка Глушицкий отремонтировали школьный маршрут
343 человека за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции
Несмотря на предупреждающие аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен», рыбаки не торопились покидать места клева.
Инспекторы ГИМС СО провели рейд на Черновском водохранилище
Ему было 93 года.
Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов
С рабочим визитом в Самарской области находился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Дмитрий Азаров: «Будущее региона за теми, кому не все равно»
Главным украшением площади стала 25-метровая елка, рядом с ней расположены две новогодние красавицы по 11 метров и четыре по 7 метров.
В Самаре на площади Куйбышева ведется установка елочного комплекса
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сервис билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

29 ноября 2021 14:15
168
Как оказалось, большинство жителей российских регионов (82%) считают, что возникла новая цифровая культура общения.

Сервис билайн провел опрос среди своих абонентов с помощью сервиса «Мобильные опросы». Оператор поинтересовался у клиентов, как с появлением мессенджеров изменился формат их коммуникаций. Как оказалось, большинство жителей российских регионов (82%) считают, что возникла новая цифровая культура общения. Прежде всего, они уверены (76%), что появление мессенджеров увеличило скорость их общения. 

Формируется новый цифровой этикет

Благодаря широкому распространению общения в онлайне возникает новый цифровой этикет. Например, 54% россиян (по ПФО – 50%) используют аудиосообщения при общении в мессенджерах.

Вопреки существующему мнению о том, что отправка «войса» создает определенные неудобства для его получателя, например, если пользователь без наушников и находится в общественном месте, 66% опрошенных (по ПФО – 65%) не считают невежливым отправку «войса». 

Большинство уверены (61% – по России, 62% – по ПФО), что обмен «войсами» в мессенджере не является адекватной заменой беседы по телефону. При этом 73% считают допустимым совершать голосовой звонок без предварительной договоренности об этом в мессенджере.

Как выяснилось, 25% опрошенных не отвечает на сообщение в мессенджере, если его отправителя нет в списке их телефонных контактов. При этом для большинства (60%) это вполне допустимо.

Больше половины пользователей мессенджеров (55% – по стране, по ПФО – 54%) хотят видеть, прочитано ли их сообщение, и уверены, что недопустимо отключать функцию, которая позволяет это скрыть.

Звонки VS чаты: пока побеждают первые

С распространением смартфонов и мобильного интернета 51% респондентов в регионах России стали меньше звонить по телефону, причем это больше относится к женщинам, чем к мужчинам. При этом, подавляющее большинство опрошенных (94%) отметили, что, по их мнению, именно молодые люди стали звонить меньше.

Между тем, звонки остаются приоритетным способом общения для связи с коллегами. «Чаще звоню для решения рабочих вопросов, чем пишу в мессенджерах», – так ответили 53% опрошенных россиян. Интересно, что мужчины звонят деловым партнерам чаще, а женщины предпочитают обсуждать рабочие вопросы в чатах.

Самыми популярными мессенджером во всех регионах, по данным опроса, являются: WhatsApp – 80%, Telegram – 22%, Viber 19% (по ПФО – 40%), Мессенджер VK – 15% (по ПФО – 19%).

В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняло участие 2 470 человек. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще 143 городов России, расположенных во всех федеральных округах, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 до 55 лет.

 

Фото:   билайн

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
168
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
177
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
273
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
258
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
994
Весь список