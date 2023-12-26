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Сервис «билайн.аналитика» составил топ-10 приложений по количеству сессий и трафику среди россиян

26 декабря 2023 12:51
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Сервис «билайн.аналитика» составил топ-10 приложений по количеству сессий и трафику среди россиян

 

В исследовании использованы обезличенные данные клиентов билайна за период с 1 января по 15 декабря 2023 года.

По количеству сессий за рассматриваемый период лидером стал Telegram, на втором месте Вконтакте, на третьем Youtube, четвертая и пятая строчки у WhatsApp* и Instagram*, соответственно. В топ-10 сервисов также вошли TikTok, iCloud, Одноклассники, iTunes, App Store.

Среди городов-лидеров по количеству заходов в приложения на первом месте Москва, на втором — Екатеринбург, третье место у Казани, на четвертом Санкт-Петербург, пятую строчку занял Краснодар. В Москве чаще всего пользователи заходили в Instagram*, в Екатеринбурге — во Вконтакте. Казань и Санкт-Петербург отдавали предпочтение Telegram.

Мужчины заходили в приложения на 9% чаще, чем женщины. Среди женщин топ-5 приложений по количеству сессий выглядит так:

  1. Telegram

  2. Вконтакте

  3. WhatsApp*

  4. Youtube

  5. Instagram*

Среди мужчин:

  1. Telegram

  2. Youtube

  3. Вконтакте

  4. WhatsApp*

  5. Instagram*

Больше всего за год количество сессий у пользователей в возрасте 35-40 лет (17,9%). Пользователи в возрасте от 30 до 35 лет на втором месте (17,5%), на третьей позиции пользователи в возрастной категории от 40 до 45 лет (16,5%), четвертая строчка у тех, кому от 45 до 50 лет (10,7%), а на пятом месте по количеству сессий пользователи в возрасте от 18 до 25 лет (8,16%). Меньше всего раз заходили в приложения люди старше 60 лет.

Среди тех, кому от 18 до 25 лет, наибольшей популярностью пользуется Вконтакте, Telegram, Youtube, TikTok и Instagram*. У пользователей в возрастной категории от 35 до 40 лет на первом месте по количеству сессий Telegram, далее расположились Вконтакте, WhatsApp*, Youtube, Instagram*.

Если говорить о трафике, то за исследуемый период среди пользователей устройств на ОС Android больше всего гигабайт было потрачено на Youtube, TikTok, Вконтакте, Telegram, Одноклассники. Среди пользователей девайсов на iOS первым по объемы трафика стало приложение Вконтакте, на втором месте Youtube, на третьем — Telegram, четвертое и пятое у TikTok и App Store, соответственно. Пиковыми по количеству потребляемого трафика стали ноябрь, апрель, июнь, июль и май.

*Являются продуктами компании Meta, организация признана экстремистской и её деятельность запрещена на территории РФ.

Фото: freepik.com

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