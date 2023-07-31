Самарское предприятие ОДК завершило новый набор на проект «Крылья Ростеха»

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Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершило новый набор участников для зачисления на программу подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Осваивать специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» будут три группы студентов Самарского университета.

В этом году в ОДК-Кузнецов заявки на обучение по программе «Крылья Ростеха» подали выпускники из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Ивановской, Новгородской и Ростовской областей, а также Татарстана. В их числе золотые медалисты, участники предметных олимпиад. Абитуриенты прошли установленные дополнительные испытания – устное и письменное тестирование по иностранному языку, затем стартовала процедура заключения договоров.

«Набор «Крыльев Ростеха» этого года стал третьим для ОДК-Кузнецов. Сейчас в Самарском университете учатся 54 будущих конструктора. При этом учебная программа дополняется новыми компетенциями, например, в этом году мы включили курс по аддитивным технологиям. Нынешние первокурсники будут изучать дисциплины, которые до них не изучал никто. За время реализации проекта отработаны организационные вопросы, и студенты набора 2023 года вольются в уже сформированное образовательное и производственное сообщество», - отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин, с которым абитуриенты и их родители смогли обсудить особенности учебы на встрече в «Точке кипения High-Tech».

На встрече в «Точке кипения High-Tech» поднималось множество вопросов: специфика учебной программы, стипендия и прочие выплаты, прохождение производственной практики, выбор тем для курсовых работ и проектов.

«Крылья Ростеха» – проект для по-настоящему амбициозных, для тех, кто ставит перед собой высокие цели и хочет влиять на свое будущее. Мы растим интеллектуальное ядро – ключевых специалистов для отрасли, это уникальный проект в стране, поэтому у нас весьма высокие требования к абитуриентам. Конечно, дополнительное преимущество имеют дети работников ОДК-Кузнецов – поддержка преемственности поколений и трудовых династий одна из составляющих социальной политики предприятия», - заявила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ирина Денисова во время встречи с будущими и нынешними студентами проекта «Крылья Ростеха».

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 550 студентов по 10 направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования – она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования (СПО) для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.

В 2023 году возможность получить углубленное инженерное образование и погрузиться в производственную среду благодаря трудоустройству на крупнейших предприятиях Корпорации появится еще более чем у 500 студентов.

Для участия в программе в Самаре необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные индивидуальные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам. Помимо этого, абитуриенты должны ответить на вопросы мотивационного опроса, раскрывающие интерес к выбранной профессии. Мотивационный опрос может принести дополнительный балл.