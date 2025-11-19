Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Самарский завод «Энергия» стал финалистом конкурса «Достояние губернии»

19 ноября 2025 13:43
161
Самарский завод «Энергия» стал финалистом конкурса «Достояние губернии»

Самарский завод «Энергия» вошел в число финалистов регионального конкурса компаний «Достояние губернии» в номинации «Промышленность». Торжественная церемония награждения состоялась 18 ноября в театре «СамАрт».

Конкурс «Достояние губернии», который проводится уже девятый год подряд для поощрения компаний, вносящих значительный вклад в развитие региона.  В 2023 году на соискание награды было подано 282 заявки в 11 номинациях. Победителей определил независимый экспертный совет, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители Общественной палаты, профильных министерств региона, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Медиаагентства «Самара 450». Для Самарского завода «Энергия» это участие в конкурсе стало дебютным и сразу же увенчалось выходом в финал.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников конкурса поздравил вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. Он подчеркнул, что бренд Самарской области обладает большим потенциалом для его дальнейшего продвижения за пределами региона.

Успех Самарского завода «Энергия» отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков«Мы гордимся достижениями Самарского завода «Энергия», который заслуженно вышел в финал конкурса. Победа – это закономерность и пример высокого профессионализма и инновационного развития предприятия, которым гордится вся губерния», - подчеркнул он.

ООО «Самарский Завод Энергия» является производителем энергетического, сварочного и промышленного оборудования. Предприятие оснащено современным высокоточным промышленным оборудованием, включая станки с ЧПУ для автоматизированного раскроя и гибки листового металла, профессиональное сварочное оборудование, окрасочную камеру с габаритами 15х6х6 м и линию порошковой окраски.

Ярким примером производственных возможностей завода является успешное выполнение в ноябре этого года крупного заказа по производству шести дизельных электростанций модели АД200-Т400 мощностью по 200 кВт каждая для одной из ведущих в России компаний в сфере строительства магистральных трубопроводов и обустройства нефтегазовых месторождений.

В 2023 году завод также стал участником федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Программа направлена на повышение устойчивости и эффективности промышленных предприятий за счет внедрения современных управленческих практик, оптимизации процессов и развития кадрового потенциала.

«Участие в программе «Производительность труда» открывает новые возможности для роста предприятия. Выход в финал конкурса «Достояние губернии» — это признание нашей работы и мощный стимул для дальнейшего развития. Мы благодарны экспертам за высокую оценку и намерены и дальше вносить вклад в экономику Самарской области», - прокомментировал директор ООО «Самарский завод Энергия» Антон Певицын.

Фото – Самарский завод «Энергия»

