Самарский завод «Энергия» стал финалистом конкурса «Достояние губернии»

Самарский завод «Энергия» вошел в число финалистов регионального конкурса компаний «Достояние губернии» в номинации «Промышленность». Торжественная церемония награждения состоялась 18 ноября в театре «СамАрт».

Конкурс «Достояние губернии», который проводится уже девятый год подряд для поощрения компаний, вносящих значительный вклад в развитие региона. В 2023 году на соискание награды было подано 282 заявки в 11 номинациях. Победителей определил независимый экспертный совет, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители Общественной палаты, профильных министерств региона, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Медиаагентства «Самара 450». Для Самарского завода «Энергия» это участие в конкурсе стало дебютным и сразу же увенчалось выходом в финал.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников конкурса поздравил вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. Он подчеркнул, что бренд Самарской области обладает большим потенциалом для его дальнейшего продвижения за пределами региона.

Успех Самарского завода «Энергия» отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. «Мы гордимся достижениями Самарского завода «Энергия», который заслуженно вышел в финал конкурса. Победа – это закономерность и пример высокого профессионализма и инновационного развития предприятия, которым гордится вся губерния», - подчеркнул он.

ООО «Самарский Завод Энергия» является производителем энергетического, сварочного и промышленного оборудования. Предприятие оснащено современным высокоточным промышленным оборудованием, включая станки с ЧПУ для автоматизированного раскроя и гибки листового металла, профессиональное сварочное оборудование, окрасочную камеру с габаритами 15х6х6 м и линию порошковой окраски.

Ярким примером производственных возможностей завода является успешное выполнение в ноябре этого года крупного заказа по производству шести дизельных электростанций модели АД200-Т400 мощностью по 200 кВт каждая для одной из ведущих в России компаний в сфере строительства магистральных трубопроводов и обустройства нефтегазовых месторождений.

В 2023 году завод также стал участником федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Программа направлена на повышение устойчивости и эффективности промышленных предприятий за счет внедрения современных управленческих практик, оптимизации процессов и развития кадрового потенциала.

«Участие в программе «Производительность труда» открывает новые возможности для роста предприятия. Выход в финал конкурса «Достояние губернии» — это признание нашей работы и мощный стимул для дальнейшего развития. Мы благодарны экспертам за высокую оценку и намерены и дальше вносить вклад в экономику Самарской области», - прокомментировал директор ООО «Самарский завод Энергия» Антон Певицын.

Фото – Самарский завод «Энергия»