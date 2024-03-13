Самарский производитель питьевой воды стал призером всероссийского конкурса

185

Подведены итоги Российского конкурса качества воды и безалкогольной продукции "РОСГЛАВВОДА - Главная вода России". В числе победителей и самарские предприятия.



Конкурс проходит при поддержке Минсельхоза России, АНО "Роскачество", Центра развития перспективных технологий и АО "Росспиртпром", на базе которого действует российский и межгосударственный Технические комитеты по воде и безалкогольной продукции. В текущем году на конкурс заявлено 145 образцов воды и безалкогольной продукции - представителей малых, средних и крупных предприятий российской отрасли индустрии напитков. В состав жюри конкурса вошли 38 экспертов отрасли - представителей науки и бизнеса России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



Экспертное жюри конкурса оценивало каждый образец органолептическим методом с проставлением оценок по ключевым категориям: цвет, прозрачность, игристость (для газированных вод и напитков), вкус и послевкусие.



По итогам конкурса серебряная награда в категории "Вода питьевая негазированная" присуждена ООО "Волжский завод безалкогольных напитков". Продукция ООО фирма "ЛАГУНА" получила серебро в категории "Вода минеральная негазированная".