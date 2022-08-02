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Самарский двигатель обеспечил запуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

2 августа 2022 13:25
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Самарский двигатель обеспечил запуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

 

Двигатель НК-33А производства «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) обеспечил старт новейшей российской ракеты космического назначения легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России.

Запуск состоялся с пусковой установки Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области 1 августа в 23:25 по московскому времени. Он стал восьмым пуском ракеты-носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А.

Отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, было успешно проведено 5 пусков. Задачи, определенные ЛКИ по двигателю НК-33А, выполнены в полном объеме, сейчас ведется штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на орбиту.

Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы «ОДК-Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также провели наблюдение за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, обеспечив успешное выведение ракеты на заданную орбиту.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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