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Самарские энергетики высадили «Сад памяти» из сирени

27 апреля 2022 10:34
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Самарские энергетики высадили «Сад памяти» из сирени

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» приняли участие в международной акции «Сад памяти». Вместе с Красноярским лесничеством и другими организациями был высажен геоглиф в форме звезды в центральном парке села Красный Яр Самарской области.

Геоглиф – это узор или надпись, которые сформированы высаженными деревьями. Рисунок целиком зачастую можно рассмотреть только с большой высоты. К 75-летию Победы в селе Красный Яр была заложена лесопосадка в виде числа 75. Позже геоглиф дополнили ещё одной фигурой в форме Ордена Красной Звезды. В его центре есть впадина, которая каждую весну наполняется водой, образуя озеро. В этом году по периметру Ордена были дополнительно высажены саженцы сирени. Авторы проекта планируют в дальнейшем разместить металлические конструкции, которые сформируют слово «ПОБЕДА» — и тогда новый символ подвига советского народа можно будет считать завершенным.

«Сирень - один из символов Победы в Великой Отечественной войне. Именно с ветками сирени в руках встречали в мае 1945 года советских солдат, возвращавшихся домой. Очень рад и горжусь тем, что и я внес свой небольшой вклад в будущий сад памяти – посадил 4 деревца. 4 из 27 миллионов деревьев, которые будут высажены по всей стране в память о 27 миллионах погибших»,- говорит сотрудник «Самарских РС» Юрий Жиленков.  

Участие в акции «Сад памяти» приняли и энергетики Хворостянского и Шигонского районов – высадили сосны и дубы. Всего в этом году «Саду памяти» помогали разрастаться около 100 самарских энергетиков.

«Наша задача – это сохранить связь поколений. Важно, чтобы память о войне, о погибших воинах, о наших ветеранах жила в сердцах потомков», - отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов. 

Столь масштабные мероприятия стали возможными благодаря сотрудничеству «Самарских распределительных сетей» и Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках экологической акции по озеленению региона, которую волжские энергетики проводят с 2011 года, в общей сложности было высажено несколько десятков тысяч сеянцев сосны, дуба, ясеня и березы в различных районах области. Участие в озеленении региона приняли около 1200 человек.

Международная акция «Сад памяти» организована в 2020 году Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.



 

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