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Самарские двигатели обеспечили успешный пилотируемый пуск ракеты на МКС

16 сентября 2023 12:55
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Самарские двигатели обеспечили успешный пилотируемый пуск ракеты на МКС

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» с экипажем 70-й и 71-й длительных экспедиций к международной космической станции.

15 сентября в 18:44 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24», который вывела на орбиту ракета космического назначения «Союз-2.1а». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.

В экипаж корабля «Союз МС-24» входят участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О’Хара.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателя.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года.

В настоящее время данные двигатели серийно производятся ОДК-Кузнецов при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Теги: ОДК-Кузнецов

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