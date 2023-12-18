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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником

18 декабря 2023 11:23
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» №2 для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 16 декабря 2023 г. в 12:17 по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

Космический аппарат «Арктика-М» №2 предназначен для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ и информации с автоматических измерительных платформ сбора данных Росгидромета, в том числе расположенных в арктическом регионе.

Сегодняшний старт стал четырнадцатым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз-2», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Теги: ОДК-Кузнецов

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