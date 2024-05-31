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С 1 апреля вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, касающиеся оформления перепланировки

31 мая 2024 14:25
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Начальник отдела регистрации жилых помещений Управления Росреестра СО Ольга Герасимова, ответила на наиболее часто задаваемые вопросы касательно внесенных изменений.

С 1 апреля вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, касающиеся оформления перепланировки. Начальник отдела регистрации жилых помещений Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова, ответила на наиболее часто задаваемые вопросы касательно внесенных изменений.

 - Как изменилась процедура оформления перепланировки для граждан с 1 апреля 2024 года?

- Принятие закона о перепланировки – эволюция законодательства в части развития принципа «единого окна» при предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг.

Новшество заключается в том, что после окончания перепланировки собственнику достаточно уведомить администрацию о завершении строительных мероприятий и, как результат, получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), подтверждающую внесение изменений.

С 1 апреля 2024 обязанность по подаче документов в Росреестр возложена на орган, осуществляющий согласование перепланировки. Зачастую это администрация по месту нахождения объекта недвижимости.

При этом стоит отметить, что порядок оформления перепланировки помещений в многоквартирном доме, как и ранее, требует подготовки документов (например, технический план) и обращения в администрацию, а также внесение последующих изменений в сведения ЕГРН о помещении, в отношении которого была проведена перепланировка.

- Что считается перепланировкой и в какой момент она считается завершенной?

- Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение границ и (или) площади помещения, и (или) образование новых помещений, и (или) изменение его внутренней планировки (в том числе без изменения границ и (или) площади помещения). В результате перепланировки помещения также могут быть изменены границы и (или) площадь смежных помещений.

В определении также прописано, после перепланировки необходимо внести соответствующие сведения ЕГРН (о границах и (или) площади помещения) или провести государственный кадастровый учет и регистрацию права на образованные помещения.

Законом установлено с какого момента перепланировка считается завершенной в части назначения, границ и площади помещения. До принятия закона этот вопрос не был урегулирован. Теперь установлено, что таким моментом является внесение измененных сведений в ЕГРН.

- Какие виды строительных работ требуют согласования в администрации?

Следует отличать различные последствия строительных работ. Произведенный ремонт, и перепланировка имеют важные отличия на этапе узаконивания этих процедур.

В частности, ремонт не влечет за собой изменение характеристик помещений, а соответственно, и необходимости обращения в Росреестр. Согласовывать ремонт не нужно. А перепланировку нужно, поскольку она как раз предполагает изменение характеристик помещения.

К примеру, к перепланировке относится перенос и разборка внутренних перегородок, устройство дверных проемов, добавление окна или его расширение, увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений, устройство или ликвидация дополнительных санузлов.

- Как изменилась с 1 апреля 2024 года процедура подачи документов в Росреестр для проведения кадастрового учета перепланированных объектов недвижимости? Готовится ли технический план?

- Если проводилась перепланировка квартиры, то после ее завершения потребуется технический план перепланированной квартиры.

Для его подготовки нужно заключить договор подряда на проведение кадастровых работ с кадастровым инженером, являющимся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, или организацией, имеющей в штате кадастрового инженера.

Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.

С 1 апреля собственнику помещения после завершения перепланировки больше не нужно тратить время, чтобы предоставить в Росреестр документы для внесения изменений в ЕГРН.

Теперь, после завершения перепланировки необходимо направить уведомление о завершении указанных работ в администрацию или через МФЦ.

К уведомлению необходимо приложить технический план перепланированной квартиры. В случае образования в результате перепланировки новых помещений в уведомлении о завершении перепланировки указываются сведения об уплате заявителем государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество (размер государственной пошлины установлен подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 2000 рублей - для физических лиц, 22 000 рублей - для организаций).

 Перепланировка (переустройство) квартиры подтверждается актом приемочной комиссии, который содержит в том числе информацию о соответствии или несоответствии выполненных работ требованиям нормативных документов.

Администрация, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки, обязана направить в электронной форме в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Росреестр заявление об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) регистрации права собственности; акт приемочной комиссии; технический план перепланированного помещения; решение (документ, подтверждающий его принятие) о согласовании перепланировки.

Напомню, что перепланировка квартиры считается завершенной со дня внесения изменений в сведения ЕГРН о границах и (или) площади квартиры.

Полагаю, что введенные изменения сделают мероприятия по перепланировкам в помещениях в многоквартирных домах прозрачнее и гарантируют предоставление заинтересованным лицам достоверных сведений из ЕГРН о характеристиках таких помещений.

Помещения в многоквартирных домах наиболее часто являются объектами гражданского оборота. Любой приобретатель помещения заинтересован в получении достоверной информации как о назначении помещения, так и о его границах и внутренней планировке, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

 

 

 

 

Теги: Самара

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