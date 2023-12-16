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Спутник "Арктика-М" вышел на орбиту после запуска на  самарской ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.
"Роскосмос": второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вышел на орбиту
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"Роскосмос": второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вышел на орбиту

16 декабря 2023 18:32
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Спутник "Арктика-М" вышел на орбиту после запуска на  самарской ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.

Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вышел на орбиту после запуска на  самарской ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур в субботу, сообщил РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

"Вторая "Арктика-М" на орбите!" - говорится в сообщении.

Старт ракеты состоялся в 12.17 мск. Через 9 минут 22 секунды разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от третьей ступени ракеты и вышел на незамкнутую орбиту. После этого "разгонник" три раза включал свой двигатель и доставил "Арктику-М" на расчётную высокоэллиптическую орбиту.

Как рассказал перед запуском руководитель проекта по орбитальной программе НПО имени Лавочкина Николай Ильин, введение в эксплуатацию второго аппарата позволит непрерывно вести наблюдение за арктическим регионом.

Первый такой спутник был запущен 28 февраля 2021 года и принят в эксплуатацию 3 сентября этого же года. Еще два спутника должны появиться в системе к 2031 году. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП".

По словам Ильина, четыре аппарата позволят вдвое сократить перерыв между съемками. За счёт этого специалисты смогут детализировать сверхкороткосрочные прогнозы погоды (на 2-3 часа), а также им будет легче обнаруживать мезомасштабные циклоны, то есть такие, которые могут приводить к экстремальным изменениям погоды.

Также будет ускорено обнаружение тундровых пожаров. Кроме того, группировка из четырёх спутников сможет работать в режиме стереографической обработки изображений, за счёт этого лучше выделять облака и их характеристики, что очень важно для полётов авиации в арктическом регионе.

 

Фото: Космический центр «Южный»/"Роскосмос"

 

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