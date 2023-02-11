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«Роскосмос» сообщил о разгерметизации пристыкованного к МКС «Прогресса»

11 февраля 2023 21:46
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Разгерметизация на «Прогрессе МС-21» произошла спустя несколько часов после стыковки со станцией прилетевшего на смену «Прогресса МС-22»

На пристыкованном к МКС грузовом корабле «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация, специалисты выясняют причины, экипажу станции ничего не угрожает, сообщает РБК, со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». По данным «Роскосмоса», разгерметизация никак не повлияла на сегодняшнюю стыковку, а также на дальнейшую программу пилотируемых полетов. Отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС, экипажу ничего не угрожает.

«Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле «Прогресс МС-21». Причины его разгерметизации выясняются», — указали в «Роскосмосе».

«Прогресс МС-21» — космический транспортный грузовой корабль (ТГК) серии «Прогресс», запуск которого состоялся 26 октября 2022 года. Планировалось, что корабль будет затоплен 18 февраля в водах Тихого океана.

 

Фото:  pxhere.com

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