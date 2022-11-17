Я нашел ошибку
Главные новости:
В «Роскосмосе» заявили, что перенос запуска на два года связан «не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания».
«Роскосмос»: первый запуск российского пилотируемого корабля «Орел» перенесли на 2025 год
Гран-при конкурса завоевал Марк Марков, студент 3-го курса Богатовского государственного сельскохозяйственного техникума им. Смолякова.
Быть профессионалом, чтобы принести пользу нашей великой Родине: Дмитрий Азаров напутствовал победителей конкурса «Студент года» - 2022
Сегодня заканчивают сушку льна, на очереди – гречиха.
На зернотоках предприятия «Победа-Агро» Ставропольского района в эпицентре – зерносушильный комплекс
Лекции пройдут в online-формате, участие бесплатное.
Преподаватели Самарского университета подготовили серию лекций «ALLХИМИЯ» для школьников старших классов
В эти дни поклонники фигурного катания и вся Самара с трепетом ожидали визита Александра Георгиевича на нашу землю в качестве почетного гостя.​
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Александра Горшкова
В ближайшую неделю новобранцы пройдут «курс молодого бойца» - 40 часов занятий по тактической, огневой, строевой, военно-медицинской и инженерной подготовке.
39 спортсменов отправились на военную службу в спортроту ЦСКА/Самара
Глава региона отметил, что сегодня облправительство и Прокуратура региона ведет совместную работу по обеспечению правопорядка и защиты прав жителей губернии.
Дмитрий Азаров принял участие в совещании под председательством заместителя Генпрокурора РФ
Кинофорум продолжает подвижническую деятельности первых самарских кинематографистов, стремящихся показать всю полноту окружающего мира.
С 21 по 25 ноября в Самаре пройдет XV Международный кинофестиваль «Соль земли»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.35
0.04
EUR 62.67
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Роскосмос»: первый запуск российского пилотируемого корабля «Орел» перенесли на 2025 год

17 ноября 2022 22:55
78
В «Роскосмосе» заявили, что перенос запуска на два года связан «не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания».

Первый запуск перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» перенесен с 2023 на 2025 год, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает РБК.

«Планирующийся год запуска на самом деле был 2023-й, то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 года старта корабля не будет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, перенос связан «не столько с кораблем, сколько с созданием наземных средств испытания».

Многоразовый пилотируемый корабль «Орел» (прежнее название — «Федерация») разрабатывается РКК «Энергия» с 2009 года. Изначально он должен был прийти на смену «Союзам» и автоматическим кораблям из серии «Прогресс». Предполагалось, что первый запуск корабля пройдет в 2015 году, а первый штатный полет — в 2018-м.

Однако позже «Орел» переориентировали на российскую лунную программу, а сроки по программе перенесли на 2023 год. Планируется, что на орбиту его будут отправлять на ракете «Ангара-А5М», которая в настоящее время проходит испытания.

 

Фото: Станислав Красильников / ТАСС / РБК

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
245
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
300
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
17 ноября 2022  12:30
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
929
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
510
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
413
Весь список