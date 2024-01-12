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Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров в 2023 году
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Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров в 2023 году

12 января 2024 16:03
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"Мегафон" сообщил агентству, что соблюдает все требования регулятора и информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг.

Российским операторам связи осталось внести идентификационные данные по 1 миллиону номеров абонентов с нарушениями в предоставлении сведений, всего в 2023 году Роскомнадзор выявил 43 миллиона таких номеров, следует из сообщения службы, передает РИА Новости.

"Для мониторинга соблюдения операторами связи требований по идентификации абонентов Роскомнадзор разработал информационную систему. Операторы представили в нее сведения о 351,1 миллиона номеров, что составляет 100% их активной абонентской базы. Всего выявлено 43 миллиона номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 миллионам номеров операторы уже внесли достоверные сведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы связи продолжают проводить работы по верификации сведений и актуализации абонентских баз данных, а с сентября по декабрь 2023 года они прекратили обслуживание более чем 600 тысяч номеров. В свою очередь для пресечения нарушений в сфере распространения сим-карт без идентификации личности покупателя в 2022 и 2023 годах ведомство совместно с МВД изъяли более 78 тысяч серых сим-карт.

В пресс-службе Tele2 объяснили РИА Новости, что есть четыре вида данных, которые подлежат сверке: ФИО, дата рождения, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. По словам компании, оператор звонит клиенту для подтверждения данных в разных случаях: номер оформлен на родственника, фамилия записана в регистрационной форме с ошибками, фамилию сменили в связи с замужеством. Также информация может быть неполной, например без указания отчества или года рождения.

В свою очередь "Мегафон" сообщил агентству, что соблюдает все требования регулятора и информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг: "Если данные клиента длительное время не актуализировались, либо не прошли проверку в государственных информационных системах и номер был заблокирован, абонент все равно может подтвердить свои данные и номер будет разблокирован".

"Билайн" поделился с агентством, что активно занимался идентификацией и блокировкой "серых" сим-карт еще до ужесточения контроля со стороны регулятора. По словам оператора, такие действия иногда воспринимаются как "потеря клиентов", однако на деле это устранение фантомных сим-карт, которые создают риски в виде спама и мошенничества.

МТС отказался от комментария.

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