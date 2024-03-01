«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству, которому в этом году исполнилось 10 лет

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Штаб по благоустройству работает в «РКС-Самара» уже 10 лет: каждый четверг в 14.00 каждый житель, у кого есть вопросы и предложения к ресурсной компании, могут прийти в офис на Луначарского, 56 и задать их ответственным исполнителям и руководителям предприятия.

Благодаря такой открытости и организации процесса, улучшения в компании и городе стали заметны и специалистам, и жителям. Удобные ограждения для земляных работ, красивые крышки колодцев, забавные фигурки на Аллее хорошего настроения – всё это, но не только, было разработано на Штабе. Кроме того, все производственные вопросы, благодаря активному участию сотрудников предприятия, подрядчиков, представителей некоторых районных администраций, решаются быстро, без бумажной волокиты.

Итоги 2023 и всех десяти лет подвели на годовом Штабе, который прошёл в администрации Железнодорожного района. Место выбрали неслучайно - ведь ресурсная компания стремится к активному сотрудничеству с муниципалитетом на благо города. Особенно хорошо получилось наладить отношения с Железнодорожным и Куйбышевским районами, а также с Самарским и Ленинским, их специалисты всегда на связи с жителями и сотрудниками «РКС-Самара».

«Когда мы 10 лет назад создавали Штаб, у нас была цель, чтобы слово "благоустройство" было не раздражителем для людей, а хорошим началом, от которого должны начинаться благие дела», - подчеркнул главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

Большой интерес всех присутствующих вызвал открытый диалог Владимира Бирюкова с Владимиром Калашниковым, помощником прокурора города Самары. Вместе разбирались со сроками устранения повреждений и уборки наледи, кадровыми проблемами, выполнением инвестиционной программы, проблемой «транспортировщиков». Такой разговор был полезен всем для понимания друг друга и улучшения дальнейшей работы.

Все, кто принимал самое активное участие в благоустройстве, получили награды от предприятия: это и сотрудники подразделений, и подрядные организации. Отметили работу ведущего инженера эксплуатационного отдела ПТУ Татьяны Ерчевой - бессменного секретаря и вдохновителя Штаба по благоустройству. Звание «Главный благоустроитель 2023» получил начальник НФС-1 Вячеслав Ерчев, а также поблагодарили за большие успехи в наведении порядка и красоты цех канализационных насосных станций под руководством Дмитрия Шеплева.

Директор строительной компании «XXI век» Марат Гумеров с удовольствием отметил: «Мы работаем с вами давно и очень плодотворно, как давние партнёры. Мне нравится, что и вы, и мы нацелены на результат».

Завершили Штаб прикладными мастер-классами от «РКС-Самара»: гости собирали мозаику из плитки, создавали деревянные фигурки и расписывали крышки от колодцев.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»