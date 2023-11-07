Работники ОДК-Кузнецов приняли участие в Параде Памяти

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Сегодня молодые специалисты и руководители самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех – ОДК-Кузнецов – прошли в составе парадного расчета по площади имени В.В. Куйбышева в память о трудовом подвиге работников завода в годы Великой Отечественной войны.

В Самаре прошли мероприятия, посвященные военному параду, который состоялся в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, 7 ноября 1941 года. В числе 100 парадных расчетов военных, реконструкторов и юнармейцев по главной площади Самары прошли представители трудовых коллективов предприятий, внесших значимый вклад в Великую Победу. Завод №24 им. М.В. Фрунзе, преемником которого является ОДК-Кузнецов, в годы войны производил моторы для штурмовиков Ил-2.

В этом году на Параде Памяти самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации представляли молодые конструкторы, технологи, работники всех производств, испытательного комплекса и руководители по ключевым направлениям.

«82 года назад работники заводов, эвакуированных в Куйбышев, на площадку завода №24, организовывали производство двигателей, столь необходимых фронту. Труд заводчан на самарской земле заложил основу мощного производства, которому государство в послевоенные годы поручало самые сложные и важные для страны проекты. Для нас большая честь пройти парадным строем в Параде Памяти, ведь за годы работы предприятие стало буквально частью Самары, ее прошлого, настоящего и, конечно же, будущего. Мы обеспечены заказами не только на производство и обслуживание двигателей «НК» на годы вперед, но, что особенно важно, опытно-конструкторское бюро ОДК-Кузнецов выступает разработчиком многих перспективных проектов в авиации и газотранспортной отрасли. Предприятие остается одним из самых крупных работодателей нашего региона и мы продолжаем рост и развитие», - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Фото предоставлено пресс-службой «ОДК-Кузнецов»