Работники ОДК-Кузнецов приняли участие в Параде Памяти

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Сегодня молодые специалисты и руководители самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов – прошли в составе парадного расчета по площади имени В.В. Куйбышева в память о трудовом подвиге жителей Куйбышева (Самары) в военные годы.

В Самаре на площади им. Куйбышева прошли традиционные мероприятия, посвященные военному параду 1941 года. В марше колонн наряду с сотрудниками силовых ведомств и воспитанниками патриотических клубов приняли участие представители трудовых коллективов крупнейших самарских заводов, внесших значимый вклад в Великую Победу. Завод №24 им. М.В. Фрунзе, преемником которого является ОДК-Кузнецов, в годы войны производил моторы для штурмовиков Ил-2.

В этом году на Параде Памяти самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации представляли молодые конструкторы, работники производства и испытательного комплекса, а также руководители по ключевым направлениям.

«Парад Памяти – особое событие для всех самарцев. 81 год назад Куйбышев стал запасной столицей. Здесь, на самарской земле, был построен завод, который уже через короткий промежуток времени выпускал до 50 двигателей для легендарных штурмовиков Ил-2 в сутки. Во время войны здесь зародились трудовые династии, ставшие основой для развития предприятия в послевоенные годы. ОДК-Кузнецов активно развивается: строятся корпуса, модернизируются цеха, разрабатываются новые виды продукции. Предприятие устремлено в будущее, при этом помнит великие вехи становления. Сегодня представители трудового коллектива прошли колонной по главной площади Самары в память о великих достижениях наших старших коллег», - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов