Работать в Росреестре СО: став частью большой команды ведомства, вы обретете стабильность и надежность

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Росреестр – это активно развивающаяся государственная структура, реализующая важные государственные программы. Работа в таком учреждении может представлять интерес для многих людей, стремящихся вносить свой вклад в развитие государства и расти по карьерной лестнице.

Круг вопросов, находящихся в компетенции Росреестра, очень широк. В его ведении находятся вопросы государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на него; на ведомство возложены полномочия по государственному земельному надзору, землеустройству и мониторингу земель, кадастровой оценке недвижимости, геодезии и картографии; надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих.

Одной из востребованных должностей в ведомстве является должность геодезиста. В его обязанности входит обследование пунктов государственной геодезической сети, формирование охранных зон геодезических пунктов, определение координатного положения отдельных объектов. Для работы на данной должности требуется специальное образование или квалификация по специальности «Геодезия и картография». Кандидаты должны обладать хорошими математическими навыками, уметь работать с современными геодезическими приборами и программным обеспечением.

Также ведомству требуются юристы для работы в качестве представителей в судебных органах. Это направление играет важную роль в работе Управления Росреестра. Такие специалисты отвечают за юридическую поддержку и представительство интересов учреждения в судебных процессах. В их компетенции находится анализ правовой информации, подготовка и обоснование юридических позиций, составление исковых заявлений и других документов для представления в суде, участие в судебных заседаниях. Такие специалисты должны обладать знаниями гражданского и административного права. Приветствуется опыт работы по защите интересов в судах. Работа в Управлении даст возможность в полном объеме реализоваться в профессии юриста.

Став частью большой команды Росреестра, вы обретете стабильность и надежность. Как государственное учреждение, Росреестр по Самарской области обеспечивает своих сотрудников достойной заработной платой, социальными гарантиями и пенсионным обеспечением.

Присоединяйся к команде профессионалов!

Оставить заявку на заинтересовавшее вас предложение, а также узнать об иных имеющихся вакансиях можно: тел.: 8 909-371-44-15, электронная почта: SamsonenkoAV@r63.rosreestr.ru или в личных сообщениях в социальных сетях, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области