Президент АВТОВАЗа поблагодарил власти за поддержку

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В ходе заседания Комитета Союзмаша России президент АВТОВАЗа Максим Соколов в своем выступлении подчеркнул, что автозаводы и поставщики не остались один на один со своими проблемами – отрасль ощущает постоянное внимание со стороны Президента страны, Минпромторга России и глав регионов.

16 декабря в Москве в ГК «ИТЭЛМА» состоялось XI заседание Комитета Союза машиностроителей России по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности на тему «Автокомпонентная отрасль России в условиях санкций и перспективы развития в 2023 году.

Собравшиеся обсудили текущую ситуацию в автопроме, итоги 2022 года, вызовы и перспективы всей отрасли и флагмана российского легкового автомобилестроения – компании АВТОВАЗ. Особое внимание было уделено производству автокомпонентов. На заседании были рассмотрены вопросы сохранения компетенций в этой сфере, работы в новых условиях, перспективы на 2023 год, а также программа льготных займов «Автокомпоненты» Фонда развития промышленности. Участники выдвинули несколько предложений по дальнейшему совершенствованию данной программы.

В заключении участники заседания отметили, что несмотря на уход многих западных партнеров, АВТОВАЗ смог в полном объеме сохранить коллектив и в кратчайшие сроки перезапустить производство. Максим Соколов заметил, что перезапуск был бы невозможен без поддержки отечественных производителей компонентов, которые продемонстрировали способность быстро наращивать объемы выпуска качественной продукции.

Президент АВТОВАЗа подчеркнул, что автозаводы и поставщики не остались один на один со своими проблемами – отрасль ощущает постоянное внимание со стороны Президента страны, Минпромторга России и глав регионов.

Максим Соколов отметил, что сегодня важно принимать выверенные решения, которые позволят вывести автопром на новый уровень за счет углубления локализации и развития новых продуктов. И вместе с этим необходимо вести активную работу с поставщиками по достижению технологического суверенитета и развитию российской автокомпонентной отрасли. Собравшиеся согласились, что крайне важно, чтобы меры государственной поддержки были сконцентрированы на высоколокализованных продуктах. Напротив, предоставление мер господдержки низколокализованным продуктам «авансом», в расчете на их локализацию в будущем, не будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны.

В мероприятии приняли участие Президент АО «АВТОВАЗ», член Бюро Союза машиностроителей России, сопредседатель Комитета Максим Соколов, член Совета директоров АВТОВАЗа, член Бюро Союза машиностроителей России, сопредседатель Комитета Эдуард Вайно, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ» Сергей Громак, вице-президент по закупкам АО «АВТОВАЗ» Михаил Соснин, другие руководители автозавода и предприятий автокомпонентной отрасли, пишет Автосреда.