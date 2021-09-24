ПАО «ВымпелКом» занимает лидирующие позиции в рейтинге социальной эффективности бизнеса

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ПАО «ВымпелКом» включено в рейтинг социальной эффективности крупного бизнеса, опубликованный Рейтинговым агентством AK&M. В рейтинге представлены компании, деятельность которых соизмеряется с принципами устойчивого развития, и максимально полно раскрывающие информацию о социальном и экологическом влиянии.

ПАО «Вымпелком» занимает лидирующие позиции в категории «Связь» и наряду с другими телеком-операторами входит в топ-25 крупнейших холдингов с лучшими практиками устойчивого развития. Список участников формируется из списка 300 крупнейших по выручке промышленных, энергетических и транспортных компаний, в итоговый рейтинг вошло 45 предприятий из 9 отраслей.

Основа оценки социальной эффективности деятельности компании рассчитывается с использованием двух групп показателей: социального эффекта деятельности и нагрузки на экологию.

Компании телекоммуникационного сектора традиционно не оказывают большого влияния на экологию, в совокупности с ИТ-компаниями их доля в общем объеме выбросов парниковых газов составляет не более 4%. При этом именно сектор высоких технологий может стать важным драйвером реализации климатической повестки, разрабатывая и внедряя решения в области «зеленых технологий» и развития альтернативных источников энергии.

Так крупнейший центр обработки данных ПАО «ВымпелКом» в настоящий момент использует технологию free cooling, которая обеспечивает 88% охлаждения оборудования за счет температуры окружающей среды, тем самым способствуя сокращению углеродного следа компании. До 2022 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще два охлаждающих модуля, что позволит сохранить показатели энергоэффективности при значимом увеличении мощностей оборудования. Кроме того, в 2020 году компания внедрила решение «Энергоконсалт» для помощи малому и среднему бизнесу в оптимизации потребления электроэнергии, а в 2021 году запустила решение на основе искусственного интеллекта, позволяющее мониторить появление несанкционированных свалок с помощью беспилотных летательных аппаратов. С 2019 года ПАО «ВымпелКом» является участником «Лиги зеленых брендов», цель которой – выявление и популяризация лучших практик в области управления экологической и социальной повесткой, а также методологическая и просветительская работа по развитию принципов ответственной цепочки поставок.

Существенным социальным вкладом компаний телекоммуникационного сектора является развитие равного доступа населения к возможностям цифровой экономики, медицины, образования, удаленной работы и включенности в социально-экономическую жизнь. В 2020 году ПАО «ВымпелКом» инвестировало рекордные средства в развитие сети, в том числе в наиболее труднодоступных регионах страны – на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Дальнем Востоке и Алтайском крае. Это позволяет обеспечить связью и доступом к жизненно важным услугам и сервисам более 49 миллионов клиентов по всей России. Компания обеспечивает рабочими местами порядка 30 тыс. человек, в 2020 году на социальную поддержку сотрудников было выделено порядка 500 млн рублей.

Важными фокусами устойчивого развития компании является внедрение и развитие технологий по повышению качества жизни людей и своевременной помощи в экстренных ситуациях. На протяжении многих лет компания развивает ассистивные цифровые решения для людей с инвалидностью и старшего поколения, тем самым обеспечивая инклюзивные подходы в обществе, начиная от образования и интеграции в социум и заканчивая вопросами трудоустройства, доступности городских пространств и включенности в экономическую жизнь страны. С точки зрения обеспечения безопасности и помощи в чрезвычайных ситуациях, Билайн сотрудничает с ПСО «ЛизаАлерт», помогая строить комплексную систему поиска пропавших и потерявшихся людей. За время 10-летнего сотрудничества при поддержке инфраструктуры и технологий Билайн волонтерам поисково-спасательного отряда удалось спасти более 70 тыс. человек.

Заместитель Генерального директора Рейтингового агентства AK&M Еремина Людмила:

«Любая экономическая деятельность оказывает влияние на экологию, и в силу законодательных норм и добровольных решений она обеспечивает существование государства и общества. Однако отраслевая специфика приводит к существенным различиям в уровне социальной эффективности компаний. Например, самая низкоэффективная для общества является черная металлургия, а самая высокоэффективная – связь и транспорт, но важность изменений в управлении социально-экологическими аспектами деятельности, которые демонстрируют российские компании, позволяют оценить их усилия в рамках независимого рейтинга».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

"Мы безусловно, приветствуем максимальную открытость бизнеса в вопросах оценки своего экологического и социального влияния. Понятие устойчивости бизнеса для нас - это не только долгосрочная стратегия бизнеса и активно развивающийся регуляторный контекст, но и приверженность этическим позициям и важная составляющая вклада нашей деятельности в социально-экономическое развитие регионов, повышения качества жизни людей и создание ценности в области ответственной цепочки поставок. Мы рады, что наши усилия и усилия наших коллег по отрасли оценены экспертами данного рейтинга, уверены, что расширение практики независимых оценок ESG-влияния будут способствовать включению большего количества компаний в этот процесс".

С полными итогами рейтинга можно ознакомиться на сайте Рейтингового агентства AK&M.