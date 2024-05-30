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Оператор билайн запускает образовательные факультативы в ведущих технических вузах России

30 мая 2024 14:13
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Первый факультативный курс в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики уже завершился и 34 участника получили дипломы от билайна.

Первый факультативный курс в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики уже завершился и 34 участника получили дипломы от билайна.

билайн объявляет о запуске образовательных факультативов в крупнейших технических вузах страны, таких как Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эти факультативы направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникаций, чтобы обеспечить развитие сети и цифровых продуктов компании.

Инженеры связи – одна из самых востребованных профессий в сфере телекоммуникаций в России. Для того чтобы предоставлять клиентам качественные услуги и развивать инновационные продукты, билайн нацелен на подготовку специалистов с новыми компетенциями, готовыми сразу после окончания вуза решать реальные задачи.

В 2023-2024 учебном году 95 студентов успешно завершили обучение и получили дипломы от билайна. В МТУСИ, например, факультативный курс «Современные технологии мобильной связи» завершился 25 апреля в рамках Фестиваля радиоэлектроники, где сертификаты о завершении курса получили 28 человек. Три из них были приняты на практику в компанию.

МТУСИ

Антон Дементьев, стажер технического блока и студент МТУСИ, поделился своими впечатлениями: «Программа была отлично организована, спикеры действительно увлечены своей работой и могут интересно преподнести материал. Я получил много полезной информации о технических и административных аспектах работы различных дирекций и направлений. Запомнился момент награждения и выступления про перспективы развития 5G в России и за рубежом, а также кейс по внедрению Telco Cloud на сети ВК».

11 апреля 2023 года был подписан договор о сотрудничестве между билайном и МТУСИ.

ПГУТИ

Владимир Пугин, Декан 5-го факультета ПГУТИ:

«Факультатив, организованный билайном, дал нашим студентам возможность понять сложность телекоммуникационных структур и их потребность в специалистах различных профилей. Профиль подготовки, связанный с радиотехникой, безусловно востребован и будет пользоваться успехом на рынке труда».

Факультативный курс в ПГУТИ, завершившийся 16 мая 2024 года, собрал 34 участника, включая преподавателей вуза, которые получили сертификаты о завершении курса.

СПбГУТ

В СПбГУТ факультативы проходят с 2022 года. Более 30 студентов ежегодно принимают участие в программе, каждый третий студент проходит стажировку и практику в билайне.

Программа факультативов

Программа факультативов включает разнообразные темы, такие как основные принципы построения сетей, эксплуатация сетей, планирование транспортной и радиосетей, электроснабжение объектов связи и строительство сетей.

До конца 2024 года билайн планирует запуск факультативов еще в двух регионах России, чтобы охватить больше студентов и предоставить им возможность получить ценные знания и практический опыт в телекоммуникационной отрасли.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике билайна: 

«билайн — это в первую очередь инженерная компания и сотрудничество с ведущими техническими вузами страны для нас является стратегически важным: совместные проекты и образовательные программы позволят нам готовить молодых специалистов с нужными компетенциями под наши задачи и совместно развивать сферу телекоммуникаций.

Мы открыты для новых идей и талантливой молодежи, ведь задачи, которые стоят перед компанией, весьма амбициозны, а для студентов – это возможность принимать участие в реализации реальных проектов федерального масштаба и уже во время обучения приобрести опыт в профессии. Уверен, что такая синергия способствует не только развитию каждого из партнёров, но отрасли в целом».

 

Фото:   пресс-служба билайна

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