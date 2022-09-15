Оператор билайн в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников

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15 сентября 2022 года билайн празднует 30-летие. Старейший телеком-оператор России был основан в 1992 году Дмитрием Зиминым.

Компания отпразднует свой юбилей необычной акцией: в компании решили дать имена сотрудников базовым станциям. Теперь инфраструктурные объекты по всей стране будут названы в честь 30 сотрудников, которые работают в компании более 20 лет. А сама акция станет доброй юбилейной традицией билайна.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«30 лет – это очень серьезный возраст. В России по историческим причинам мало какие компании могут похвастаться таким опытом, а в нашей отрасли — высокие технологии, IT, телеком — это и вовсе уникальный случай.

Для меня абсолютно очевидно, что сила любой компании заключается в ее сотрудниках. Поэтому и праздновать такой юбилей мы могли только так – с упором на сотрудников.

Мы очень гордимся сотрудниками, которые остаются верны нашей компании на протяжении такого длительного времени. Базовые станции, которые будут названы в их честь – это не просто красивый жест, это символ устойчивости, силы и успешности нашей компании. В центре внимания которой всегда были люди».

Прочитать истории и воспоминания некоторых сотрудников, которые получили необычный подарок, можно на праздничном сайте, приуроченном к 30-летию компании, а также узнать о конкурсах и акциях, которые компания проводит в честь дня рождения.

Фото: билайн