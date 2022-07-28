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Оператор билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»

28 июля 2022 11:58
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Оператор билайн представил сервис «Виртуальный секретарь»

Мобильный оператор билайн запустил сервис «Виртуальный секретарь». Теперь клиенты могут доверить неудобные или подозрительные вызовы своему личному цифровому помощнику. Он узнает цель звонка и пришлёт детали разговора в Telegram-бот.

На выбор есть пять виртуальных секретарей: Ника, Сергей, Скай, Дарья и Крош (персонаж мультсериала «Смешарики»). Каждый из них обладает уникальным голосом и манерой общения. Выбрать помощника и настроить его можно в Telegram-боте. Также туда будет приходить аудиозапись звонка, его детали и расшифровка. 

Помощники отличаются друг от друга функциональностью. Например, Сергей и Скай могут представить клиента по имени, а Дарья и Крош – вдобавок объяснить собеседнику, почему владелец номера не может подойти к телефону.

Сервис доступен всем клиентам билайна бесплатно в течение первых двух недель после подключения, затем – от 2 до 10 рублей в день в зависимости от выбранного помощника. Его можно поменять в любой момент.

Все фразы, которые помощники будут использовать в своем диалоге, составлены со всей чуткостью, в том числе и с юридической точки зрения — поэтому секретарь не скажет ничего лишнего и никогда не обидит собеседника.

Подробности сервиса «Виртуальный секретарь» от билайна можно узнать здесь — beeline.ru/customers/products/virtualniy-sekretar  

 

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