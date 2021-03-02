Олег Жадаев возглавит АО «АКОМ»

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Во вторник, 2 марта, стало известно о том, что врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев возглавит крупнейшее предприятие по производству аккумуляторов - АО «АКОМ».

Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров Губернатора Дмитрия Азарова с акционером ГК «АКОМ» Лилией Игнатьевой.

Для Самарской области АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева» - предприятие, имеющее стратегическое значение. Оно включено в региональный и федеральный перечни системообразующих организаций и является уникальным в масштабах не только региона, но и России в целом. С целью укрепления производственной мощи и развития компании по согласованию сторон Олегу Жадаеву доверено возглавить этот ответственный фронт работы.

В настоящее время исполняет обязанности министра промышленности и торговли региона Андрей Шамин.