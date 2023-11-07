Около пяти тысяч домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД

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Около пяти тысяч домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» за десять месяцев 2023 года, что на 27% превышает аналогичный показатель прошлого года. Больше всего путешествовали кошки и собаки, из необычных представителей фауны в этом году чаще стали ездить в поездах хомяки, кролики, шиншиллы, хорьки, рыбки и попугаи.

Перевозить домашних животных без сопровождения можно в багажном купе штабных вагонов поездов дальнего следования АО «ФПК», которые курсируют внутри страны.

В пути следования животные размещаются в опломбированных клетках или переносках. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За животными присматривают проводники. Вместе с ними можно отправить сопроводительные документы на животного: ветеринарный паспорт, метрику, родословную и так далее.

Для оформления перевозки животных в специализированных багажных кассах необходимо заполнить заявление установленного образца с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя, а также другую необходимую информацию. С правилами перевозки животных можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения».

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД