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«ОДК-Кузнецов» запустила в Самаре новое производство компрессоров двигателей за 4,8 млрд рублей

21 декабря 2021 16:40
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Новые производственные мощности увеличат пропускную способность предприятия вдвое.

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей, в корпусе будет сконцентрирована вся цепочка изготовления деталей компрессора - от заготовки до готового узла. Новые производственные мощности увеличат пропускную способность предприятия вдвое.

Новый комплекс площадью 16,5 тыс. квадратных метров, войдет в состав центра специализации «Компрессор и турбина», который создается на предприятии, и обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов - роторов, статоров и других, всего порядка 1000 различных наименований изделий. 

В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов. 

«Сегодня предприятие переживает по-настоящему второе рождение: открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Только на 2 производствах, которые открываются сегодня, будет создано около 500 рабочих мест, требующих самого высокого уровня инженерной подготовки. И мы понимаем, что на регионе дополнительная ответственность – по подготовке инженерных кадров и созданию условий для проживания на территории Самары и Самарской области. Я рассчитываю, что совместными усилиями совместно с предприятием, с госкорпорацией Ростех мы будем над этим планомерно работать», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для оснащения нового производства использовано 125 единиц оборудования, в том числе высокоточные пятикоординатные фрезерно-токарные обрабатывающие центры, шлифовальные и сверлильные станки, дефектоскопы и контрольно-измерительные машины. 

«Введен в строй новый производственный комплекс, в создание которого было инвестировано 4,8 млрд рублей. Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Цех оснащен станками, соответствующим российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в 2 раза при меньших трудозатратах», - сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

В новом промышленном комплексе все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. По такому же принципу установлено и высокоточное контрольно-измерительное оборудование, что позволяет осуществлять производство и контроль качества изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку. 

«Производство стало практически в два раза больше, чем до этого. С тем же объемом времени и трудозатрат будет производиться в два раза больше продукции. Это главная задача по эффективности, которая была решена. К авиационным двигателям всегда повышенные требования прочности. Все оборудование современное, специализированные станки и материалы», - сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Ранее центры компетенций были открыты в ряде крупнейших предприятий корпорации. В Уфе на базе «ОДК-УМПО» работает центр в области титанового литья, на самарском «ОДК-Кузнецов» с 2019 года открыт центр по производству зубчатых колес для коробок приводов и агрегатов, в Рыбинске функционирует центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. В этому году на производственном комплексе «Салют» был введен в строй современный высокотехнологичный участок по производству дисков и лабиринтов, на основе которого планируется создать центр специализации по производству компрессоров и турбин для боевой авиации.

 

Фото:    «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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