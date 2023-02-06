«ОДК-Кузнецов» в 2022 году выполнил все контрактные обязательства и увеличил выручку

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов в год своего 110-летия нарастило выручку до 20,7 млрд рублей, выполнив все контрактные обязательства перед ключевыми заказчиками – Министерством обороны РФ, ПАО «Туполев», Газпромом и Роскосмосом. Введены в эксплуатацию очередные крупные промышленные объекты, возводятся новые производственные корпуса, построено и готовится к вводу в эксплуатацию современное здание конструкторского бюро. Более 250 сотрудников были награждены высокими государственными и ведомственными наградами в ходе юбилейных мероприятий.

ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2022 году нарастило выручку на 1,5 млрд рублей – по сравнению с прошлым годом она составила 20,7 млрд. Выручка предприятия формируется за счет 3 ключевых направлений деятельности: производство, ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей, производство ракетных двигателей и опытно-конструкторские работы. В течение последних двух лет меняется удельный вес этих направлений в структуре выручки.

«В 2022 году предприятие в установленные сроки выполнило все контрактные обязательства, обеспечив боеготовность стратегической авиации, космические пусковые кампании и внеся вклад в энергобезопасность страны, успешно и по графику идет комплекс опытно-конструкторских работ, направленных на формирование научно-технического задела и создание новых образцов газотурбинных двигателей.

Большую часть выручки в 2022 году ОДК-Кузнецов принесли продажи газотурбинных двигателей. Рост связан с выпуском новых двигателей НК-32 серии 02 и НК-14СТ, а также с наращиванием хода опытно-конструкторских работ. В 2022 году портфель заказов и расширившая номенклатура продукции предприятия позволяет планировать рост порядка 20% в ближайшие два года. В зависимости от запросов заказчиков ОДК-Кузнецов готов наращивать объемы производства по всем направлениям деятельности.

Рост производственных показателей и ввод новых активов сопровождается увеличением эффективности предприятия. Так, производительность труда за последний год выросла на 8%, и в 2,5 раза по сравнению с показателями 2019 года. Численность персонала выросла почти на 400 человек (прирост составил 3,5%) при росте заработной платы более чем на 14% за год» – сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Ракетные двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили 19 запусков космических ракет-носителей типа «Союз-2» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр) в 2022 году. В ходе 17 пусков на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а в двух случаях (при запуске РН «Союз-2.1в») – двигатели НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса (в том числе, грузы и экспедиции на МКС), Минобороны России, спутники коммерческого назначения.

В полном объеме выполнены обязательства перед ПАО «Газпром» по сервисному обслуживанию и ремонту двигателей наземной тематики. Возобновлено серийное производство двигателей НК-14СТ, новые двигатели отгружены заказчику. В целом, в 2022 году поставки «наземной» продукции увеличились на 25%. Стабильно растет портфель заказов по двигателям индустриального применения при увеличении выручки и росте показателей надежности изделий, находящихся в эксплуатации.

Увеличение заказов на газотурбинные двигатели «НК» и развитие конструкторского направления сопровождается значительными инвестициями в производство. В общей сложности площадь строительства и реконструкции составляет 126 тысяч квадратных метров, на предприятие поставлено 356 единиц высокоточного оборудования.

В 2022 году введены в эксплуатацию 3 объекта общей площадью 11 тыс. кв. м, в строительство которых инвестировано более 4 млрд рублей – новые корпуса инструментального производства и сварки, а также вторая очередь корпуса производства компрессоров газотурбинных двигателей. Новые мощности позволят вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и перспективного изделия. Немаловажным для производства стал и инфраструктурный проект по полному обновлению энергетической инфраструктуры предприятия, проводимый в рамках утвержденной в 2021 году программы повышения энергоэффективности.

На 2023 год запланирован ввод в эксплуатацию еще 5 крупных производственных объектов – корпусов производства турбин, металлургического производства, испытательный стенд для авиационных двигателей и нового здания ОКБ. Объем инвестиций по ним составит 9,6 млрд рублей. В здании ОКБ, открытие которого запланировано на июнь 2023 года, организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. Строительство ОКБ дало старт преобразованию всей площадки опытного производства – сейчас там с нуля возводятся корпуса опытного механообрабатывающего и металлургического производств, запланировано строительство новых очистных сооружений.

Темпы развития самарского предприятия ОДК требуют привлечения специалистов высокого уровня, одним из решений для привлечения кадров стало создание целевых групп в профильных вузах. В 2022 году в рамках проекта «Крылья Ростеха» в Самарский университет зачислено 34 студента, получающих специальность конструкторов, в Самарский политех набрано 15 студентов на специальность инженеров-технологов, 13 – по направлению IT. Усиленная подготовка школьников ведется в 16 инженерных классах опорных школ ОДК-Кузнецов.