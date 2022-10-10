ОДК-Кузнецов открыл турникеты для семей работников предприятия

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8 октября, в субботу, на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов состоялся масштабный праздник для заводчан и их близких. Впервые предприятие открыло двери для 1500 членов семей «кузнецовцев», которые смогли побывать в цехах окончательной сборки ракетных и авиационных двигателей, в корпусах основного производства, оснащенных новейшим оборудованием.

Семейный день «Сохраняя традиции» - одно из мероприятий, приуроченных к 110-летию ПАО «ОДК-Кузнецов». Гостями основной площадки завода стали около 1500 членов семей сотрудников предприятия.

Экскурсионные группы посетили цеха окончательной сборки авиационных, «наземных» и ракетных двигателей; корпус компрессоров, открытый в декабре 2021 года; обновленное инструментальное производство, а также знаковые для предприятия точки – монумент двигателю НК-12, установленный у испытательного стенда газотурбинных двигателей, и Вечный огонь, открытый на предприятии в 1985 году в честь 40-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В роли экскурсоводов по предприятию дебютировали члены Совета молодежи и работники подразделений – конструкторы и технологи увлеченно рассказывали о производстве. На главной площади завода гости могли посетить специально организованную выставку авиационных, ракетных и промышленных двигателей, производство которых велось в разные годы. Специалисты Сервисного центра ОДК-Кузнецов рассказали о каждом из них.

В Точке кипения HighTech ОДК-Кузнецов были проведены мастер-классы, работали интерактивные площадки, демонстрировалась работа 3D принтера, Каракури.

«Трудовые династии – это золотой фонд ОДК-Кузнецов, его прошлое, настоящее и будущее. Сохранение имеющихся династий и возникновение новых – это лучший пример стабильности предприятия. Отрадно, когда дети наших работников выбирают технические специальности при поступлении в вузы, они в приоритете при отборе кандидатов на целевое обучение от ОДК-Кузнецов. Сегодня члены семей смогли увидеть предприятие, на котором трудятся их близкие – новые корпуса, современные станки и выпускаемые нами двигатели как результат конечных усилий тысяч «кузнецовцев». Считаю, мероприятие удалось, мы планируем сделать семейный день хорошей заводской традицией», – отметил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Напомним, что в продолжение мероприятий, приуроченных к 110-летию отечественного двигателестроения, в октябре на площади Славы стартует интерактивная программа, посвященная ОДК-Кузнецов: на медиаэкранах монумента «Гордость, честь и слава Самарской области», для горожан круглосуточно будут транслироваться видеоролик о предприятии. Основное торжество, посвященное 110-летию ОДК-Кузнецов, состоится 17 ноября на предприятии, где будут вручены высокие государственные награды. В год 110-летия ПАО «ОДК-Кузнецов» почетных званий и иных знаков отличия удостоены более 250 работников предприятия.