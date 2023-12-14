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Новокуйбышевский завод вошел в национальный проект «Производительность труда»

14 декабря 2023 09:27
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Новокуйбышевский завод вошел в национальный проект «Производительность труда»

Первый этап внедрения инструментов бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда» стартовал на Новокуйбышевском заводе вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция» (НЗВЗ «Волгопромвентиляция»). Рост производительности труда на местных предприятиях в зоне особого внимания команды Губернатора и Правительства региона, так как это важный показатель создания благоприятной экономической и социальной среды.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда», инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня 166 предприятий Самарской области стали активными участниками национального проекта и внедряют принципы бережливого производства.

На днях стало известно, что Самарская область вошла в группу лидеров по итогам реализации НП «Производительность труда» в Российской Федерации.

Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.

Новокуйбышевский завод «Волгопромвентиляция» успешно поставляет свою продукцию в 59 субъектов Российской Федерации и пять стран СНГ.

«Стать более гибким, клиентоориентированным, выполнять в срок и в нужном объеме для каждого заказчика обязательства», - так говорит о цели участия завода в национальном проекте начальник производства Сергей Богданов.

В рамках соглашения с РЦК предприятие внедрит лучшие практики, что еще больше усилит стабильность работы и конкурентоспособность продукции.

«Что такое повышение производительности – это, по большому счету, эволюционное развитие человечества. Человек всегда стремился при меньших затратах получать больше продуктов и товаров, - рассказывает директор ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» Дмитрий Федотенков. - Очень важно быть участником национального проекта. Ведь все национальные проекты направлены на развитие нашей страны. Чем больше мы будем внедрять инструменты бережливого производства, тем устойчивее будет экономика региона и России в целом».

Компания завершила обучение рабочей группы основным методикам бережливого производства. Программа включала в себя ряд тренингов, направленных на изменение мышления сотрудников и мотивацию персонала на непрерывные улучшения производственных процессов, в которых они задействованы.

В настоящий момент на производстве идет процесс диагностики. Специалисты РЦК помогают выявить потери и проблемные участки.
«Сегодня у нас уже по факту начинается практика. То есть мы работаем с конкретной планировкой данного предприятия, работаем с конкретным потоком», - комментирует руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Региональный центр компетенций продолжает работу по реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятиях Самарской области. Большое внимание вопросам повышения производительности труда уделяет Глава региона Дмитрий Азаров поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.

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