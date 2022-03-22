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Nestle и Unilever объявили о повышении цен до 45%

22 марта 2022 13:31
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Nestle и Unilever объявили о повышении цен до 45%

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever предупредили о росте сцен на свою продукцию в России с 1 апреля.

Из документов производителей следует Unilever подорожание будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%. «Стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks - до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20–30%, какао и напитков Nesquik - от 20% до 25%.

Плюс к этому производитель предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) - от 20% до 30%, повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции», - сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из документов компаний.

В свою очередь, компания Unilever сообщила, что с 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженогов диапазоне от 10% до 45%. О каких конкретно брендах идет речь не указано. В России компания производит, в частности, бытовую химию под брендами Cif и Domestos, средства гигиены (Rexona, Dove, AXE, Camay, «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг»), мороженое «Инмарко» и Carte D'Or, а также чай Lipton, соусы Calve и др. В числе факторов, которые повлияли на увеличение цен, указывают логистические сложности, повышение стоимости продукции, сырья и упаковки, а также ослабление курса рубля и изменение макроэкономической ситуации. Отметим, что ранее о сопоставимом подорожании заявили Coca-Cola, PepsiCo, P&G, пишет КТВ-Луч.

 

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