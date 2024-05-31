На сайте СДЭК снова можно отслеживать посылки

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Компания СДЭК продолжает работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов. Сейчас возобновилась функция отслеживания посылок. Клиенту необходимо ввести в поле для отслеживания номер почтового отправления.

Компания ещё подгружает данные в систему, поэтому возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. На данный момент доступна информация за два месяца.

После поступления посылки на ПВЗ клиент сможет получить её самостоятельно или с помощью доставки курьером.

"Мы продолжаем работы по восстановлению обслуживания и будем информировать вас о следующих шагах. Также мы фиксируем все ваши обращения о возникающих затруднениях и делаем всё возможное для их оперативного устранения" — сообщили в пресс-службе компании.