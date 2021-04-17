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Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
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На корабле "Союз МС-17"  три члена экипажа МКС вернулись на Землю

17 апреля 2021 15:55
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Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана, трансляция велась на сайте Роскосмоса, передает ТАСС.

С МКС на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Первым из спускаемого аппарата достали командира корабля Рыжикова, а затем бортинженеров - Кудь-Сверчкова и Рубинс. Американскому астронавту после посадки вручили букет цветов.

Корабль отстыковался от МКС рано утром в субботу в 04:34 мск. На станции продолжают работу семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.

В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами NASA.

 

Фото:   ЦПК/Роскосмос/ТАСС

 

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