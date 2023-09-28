На АВТОВАЗе стартовал проект продаж автомобилей по заводской цене

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LADA запустила беспрецедентный в истории бренда проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене.

Как сегодня отмечают в пресс-центре тольяттинского автогиганта, новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины LADA, позволяющей пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно, включая резервирование автомобиля, получение одобрения кредита и полную оплату.

Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей.

«Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти, что станет еще одним поводом для путешествия к Жигулевскому морю», - отмечают в пресс-центре.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active, пишет TLTgorod.