Модуль "Наука" в автоматическом режиме успешно пристыковался к МКС

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Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался в четверг в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется прямая трансляция стыковки.

Модуль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

Ранее сообщалось, что специалисты ЦУП не выявили механических помех для стыковки "Науки" с Международной космической станцией. Они пришли к заключению, что внеплановый выход в открытый космос не требуется.

Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени. Выведение модуля в зону стыковки с МКС длилось восемь суток.

Во время выведения модуля на орбиту генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Позже в Роскосмосе уточнили, что солнечные батареи и антенны модуля раскрылись. 22 июля специалисты по телеметрии проверили работоспособность бортового оборудования многоцелевого лабораторного модуля. В Роскосмосе сообщили, что тестовое включение двигателей модуля прошло штатно.

Фото: NASA/ТАСС