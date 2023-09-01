Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на Куйбышевской железной дороге

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С 1 сентября 2023 года на Куйбышевской магистрали стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!», направленный профилактику безопасности детей при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках месячника до 1 октября в школьных и дошкольных учебных заведениях будут проходить профилактические мероприятия. В течение этого времени железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции проведут информационно-разъяснительную работу, направленную на предупреждение несчастных случаев с несовершеннолетними в зоне движения поездов.

Для того чтобы привлечь внимание ребят, железнодорожники будут использовать интерактивные формы, видеоролики, буклеты, а также пригласят учащихся на экскурсии в депо, на вокзалы и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, планируется провести акции на специализированных пешеходных проходах через железнодорожные пути, где в непосредственной близости расположены городские школы и центры дополнительного образования. Детям и родителям также расскажут о необходимости соблюдения правил поведения на железной дороге.

Куйбышевская железная дорога призывает педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Напоминаем, что необходимо проявлять внимательность и осторожность, не оставлять детей без присмотра. Нельзя переходить пути в непредназначенных для этой цели местах и перебегать их перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов, подходить к контактной сети. Для пересечения железной дороги нужно пользоваться только пешеходными мостами и переходами.

С начала 2023 года на Куйбышевской магистрали из-за пренебрежения правилами безопасности пострадали пять несовершеннолетних, из них трое - погибли. За аналогичный период прошлого года было травмировано три подростка, смертельных случаев не зафиксировано.

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