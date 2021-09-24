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Ретейлер "Магнит" в ближайшее время запустит собственную курьерскую доставку, для которой будет создана отдельная онлайн-платформа. Об этом сообщил директор по электронной коммерции "Магнита"Андрей Лукашевич, передает ТАСС.

"Мы уже запустили проект собственной сборки заказов силами сотрудников магазинов. И мы готовим программный продукт для собственной курьерской доставки. В ближайшее время у нас появятся собственные курьеры", - сказал он на конференции, посвященной работе ретейлера с партнерами.

Фото: dazzle.ru