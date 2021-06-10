"Магнит" намерен распознавать эмоции покупателей

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Розничная сеть «Магнит» начала тестировать на кассах в магазинах технологию распознаванию эмоций покупателей. За счет этого компания планирует повысить качество обслуживания и улучшить покупательский опыт. Подобное технологичное решение компания начала использовать первой среди российских ритейлеров.

Технология распознавания эмоций установлена на дисплеи покупателя, которые расположены в зоне касс и показывают покупателю наполнение чека, актуальные промоакции и пр.

Система распознает основные параметры – пол, возраст, эмоции. При этом обработка персональных данных не производится. Эмоции классифицируются системой на «Нейтральные», «Удивление», «Грусть», «Счастье» и «Злость». Аналитика формируется по часам, а также за день, неделю и месяц. Это позволяет отслеживать эмоционально-пиковую нагрузку на кассу и в последствии – корректировать работу.

В настоящее время функционал тестируется в магазине формата «у дома» для крупных городов в Москве, а в ближайшее время к проекту будут подключены два суперстора – «космический» в Самаре и «автомобильный» в Тольятти.

Сегодня компания находится на стадии оценки качества распознавания эмоций, сбора статистики и отладки системы. По итогам пилотного тестирования «Магнит» будет принимать решение о масштабировании и дальнейшем развитии функционала технологии.